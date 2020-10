El periodista Jorge Rial reveló un insólito incidente que protagonizó junto al ahora presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una salida a un club privado del barrio de Recoleta en 2002: “El futuro de la humanidad estuvo en mis manos”.

Esta desopilante historia ocurrió gracias al tuit viral de Damián A. Silberstein, quien propuso a través de su cuenta de Twitter que las personas dieran datos completamente fuera de contexto.

“Cite o responda este tweet con los datos más out of context de su vida. Arranco yo: Me hipnotizó Tu Sam en un casamiento. Cené con Emilio Disi. Mi pelada aparece en una foto de un diario chileno”, escribió.

La publicación alcanzó los 2500 me gusta y más de 700 citas, entre las que apareció la experiencia del conductor de Intrusos.

“En 2002 me lleve puesto a Donald Trump cuando salía de un club privado al lado del Museo de la televisión. Lo agarré del brazo para que no se caiga y nos fuimos cayendo los dos. Nos paró uno de seguridad. El futuro de la humanidad estuvo en mis manos”.