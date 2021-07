Jorge Rial volvió a la radio y explicó el por qué su programa se llama Argenzuela

Jorge Rial comenzó Argenzuela por Radio 10 y explicó por qué decidió llamar así a su nuevo programa. En su editorial también reivindicó la identidad nacional.

Jorge Rial volvió a conducir un programa en los medios tras el sorpresivo y polémico final de TV Nostra. En su regreso, el periodista dio un extenso editorial en el que explicó por qué decidió llamar Argenzuela al nuevo ciclo que conduce en Radio 10 y también reivindicó la identidad nacional. "Nos degradan a nosotros y a otro país, con una liviandad absoluta", disparó Rial.

Mientras de fondo sonaban los acordes de Oda a la sin nombre de Skay Beilinson, Jorge Rial dio inicio a Argenzuela, su nuevo programa en Radio 10, con una extensa editorial. Consciente de la potencia del nombre del ciclo, el conductor comenzó hablando al respecto: "'¿Por qué Argenzuela?', muchos horrorizados. '¡Qué provocativo, qué bárbaro, ya sale Rial a romper todo!'". Pero el ex conductor de Intrusos opinó que esa pregunta no se la deberían hacer a él sino "a quienes inventaron ese neologismo que define una situación política, social".

"No entiendo por qué tenemos que buscar otra tierra para tapar nuestra patria", continuó Rial para desarrollar su intención de resaltar la identidad nacional. "No somos ni los indios corridos a sangre y fuego por Roca, ni los gauchos matreros, ni los gallegos ni los italianos, que fueron los que empezaron a construir el conurbano; no fue ni un inglés ni un alemán, fueron los gallegos y los tanos. Somos todo eso, ese país es Argentina", definió el conductor.

En su editorial, Rial apuntó contra quienes hablan de "Argenzuela" en su intención de bastardear a la Argentina: "No sólo degradan nuestro país, sino también a Venezuela sin conocerla". "Nos degradan a nosotros y a otro país, con una liviandad absoluta", sumó el conductor, que aseguró que la nación caribeña también "es un país con historia, con cultura y sobre todo con orgullo, el mismo que tenemos nosotros".

"¿Por qué usar de manera despectiva eso, esta puta grieta que nos encegueció a tal punto que degradamos nuestra patria?", agregó el conductor hacia el final de sus palabras de inicio en Radio 10. "Ellos son Venezuela, nosotros somos Argentina. Y ellos también están orgullosos de su patria", sumó antes de deslizar que Argentina no se parecerá a ninguna otra nación porque tiene una identidad propia.

"Y saben qué, tengo noticias para ustedes: lo va a seguir haciendo. ¿Saben por qué? Porque estamos hermosamente condenados a ser argentinos", cerró el conductor para darle paso a Los Idiotas, una canción de Calle 13 con la que acentuó sus palabras. Además, consideró que la pregunta de "por qué Argenzuela" deberían hacérsela "a quienes inventaron ese neologismo que define una situación política, social".

En Argenzuela, Jorge Rial estará acompañado por la locutora Florencia Ibáñez, el periodista especializado en deportes, Elio Rossi, y Sofía Caram, periodista que llevará las novedades políticas y judiciales, mientras que Andrés Lerner hará lo propio con las noticias económicas.