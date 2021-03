Jorge Rial cruzó a Mónica Gutiérrez con un mensaje cargado de ironía

Jorge Rial volvió a cruzar a Mónica Gutiérrez con un picante mensaje

El enfrentamiento entre Jorge Rial y Mónica Gutiérrez lleva años de idas y vueltas. Recientes declaraciones de la periodista sobre las vacunas, el plan vacunatorio y la desconfianza de ciertos sectores sobre la Sputnik V motivaron a su colega a reeditar sus históricos cruces con un picante mensaje a través de Twitter, lleno de ironía. "Extraña una buena inundación", se burló el periodista.

Invitada a Solo una vuelta más, el programa que conduce Diego Sehinkman en Todo Noticias, Mónica Gutiérrez opinó sobre la polémica declaración y posterior pedido de disculpas por parte de la escritora Beatriz Sarlo, entre otras cosas. También se refirió a la desconfianza que presentaron hace unos meses ciertos sectores de la oposición, y por consiguiente de la población, sobre la efectividad y confiabilidad de la vacuna Sputnik V: "No creo que el país haya tenido una actitud antivacunación".

La periodista tomó esa frase de su entrevista y la publicó en su Twitter. Jorge Rial no dejó pasar la oportunidad para chicanear a su colega con una histórica cobertura: "Extraña una buena inundación". De esta forma, el periodista se refirió a la vez que Mónica Gutiérrez se subió a un bote para cubrir una crecida en la zona de Luján en el año 2015, cuando todavía Daniel Scioli era gobernador de la provincia de Buenos Aires y se avecinaban las elecciones en las que ganarían Mauricio Macri y María Eugenia Vidal.

El histórico enfrentamiento entre Jorge Rial y Mónica Gutiérrez

Los cruces mediáticos entre los dos periodistas en los últimos años fueron reiterados. El ex conductor de Intrusos no le perdona a Gutiérrez aquella cobertura en bote del 2015 y ya ha salido a cuestionarla en diversas oportunidades con este mismo tema. En noviembre del 2018, Rial había asegurado que extrañaba a "Mónica recorriendo el conurbano en bote". En esa oportunidad, la respuesta de la conductora no tardó en llegar y lo hizo con potencia al asegurar que "todavía no había arrancado y ya estaba maltratando a una mujer".

Vale recordad que en ese momento Jorge Rial estaba a punto de volver a su ciclo después de una licencia. "¿Quién te paga a vos para maltratarme?", le había sumado la periodista visiblemente molesta. "Anoten: el año que viene vuelven las coberturas de las inundaciones. Con botes y todo", compartió el conductor de TV Nostra en el 2019 después de la aplastante victoria de Alberto Fernández sobre Mauricio Macri en las PASO.

En agosto último, Rial aseguró que Gutiérrez lo acusaba de "periodista k", mientras la conductora rosarina sostuvo que la obstinación del padre de Rocío y Morena por el tema de los botes era una "campaña kircherista". Además, Mónica Gutiérrez afirmó desconocer cuál es el "antiguo rencor" del que vive Jorge Rial.