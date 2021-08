Chicana a Nordelta y palito a Larreta: el picante tuit de Jorge Rial por los carpinchos

El conductor de Argenzuela apuntó contra los residentes de Nordelta que se quejan de los carpinchos y también le pegó al gobierno de Rodríguez Larreta.

Mientras sigue la polémica por los carpinchos en Nordelta, Jorge Rial chicaneó a quienes viven en el barrio privado contando su propia experiencia personal al revelar que un vecino suyo tiene gallinas y gallos en el jardín, molestando a los residentes del área. Además, aprovechó para tirarle un palito al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, conducido por Horacio Rodríguez Larreta: "Ya lo denunciamos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pero ni bola. Si no hay una vereda para romper no les importa".

Usuario activo de redes sociales, Jorge Rial las suele utilizar para dejar sus opiniones sobre los más variados temas, siempre con su estilo picante y sin filtros característico. Uno de los tópicos que más se viralizaron en los últimos días fue el de la polémica alrededor de la invasión de carpinchos en Nordelta y el conductor de Argenzuela no se quiso quedar afuera. Para hacerlo, lanzó una chicana a quienes se quejan de los peludos animales.

"Ustedes se quejan de los carpinchos. Tengo un vecino con gallinas y gallos en el jardín que no paran de romper los huevos desde las tres de la mañana", comenzó asegurando Jorge Rial en su cuenta de Twitter. El periodista también explicó que no se trata de un lugar en medio del campo sino que es una zona residencial. Pero eso no fue todo, porque Rial también aprovechó para disparar duro contra el gobierno porteño: "Ya lo denunciamos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pero ni bola. Si no hay una vereda para romper no les importa".

Los famosos que hablaron sobre los carpinchos

Así como Jorge Rial fueron varios los famosos que se refirieron al tema de la semana. Pablo Lescano fue una de las celebridades que se pronunció al respecto y lo hizo bancando a los carpinchos. "Tranqui amigo Cumpinchi. Cuando Nordelta era un humedal el único que vivía acá eras vos!!", escribió el cantante para acompañar una imagen en la que se lo ve bien cerca de un carpincho. Su publicación rápidamente recibió miles de likes y divertidos comentarios.

Otro famoso que contó su experiencia con los carpinchos fue Darío Barassi, vecino de Nordelta. "Me quedé dos días solo en casa, porque mi mujer y mi hija se quedaron más días en San Juan y salí desnudo al patio a tender ropa", comenzó relatando el conductor de 100 argentinos dicen. "Salí con un bóxer y estoy medio peludo. Y en eso me encuentro con otro carpincho pero en un momento nos miramos y fue como un espejo", continuó divertido el actor. Barassi cerró su relato con una reflexión a puro humor: "Creo que en una vida pasada yo fui carpincho. Peludo, gordito, así que no sé. No sé si los amo o si los odio, si soy uno o no soy uno"