Reynado Sietecase expuso lo que vivió con Jorge Lanata, tras su muerte.

Jorge Lanata falleció a los 64 años de edad, después de más de seis meses de internación en el Hospital Italiano, por un cuadro de fallas multiorgánicas. En las horas posteriores al deceso, muchos de sus colegas recuerdan sus vivencias con el periodista; entre ellos, Reynaldo Sietecase, quien reveló el motivo de su enojo con el comunicador.

El rosarino dialogó con Ernesto Tenembaum sobre su historia con Jorge Lanata y, después de recordar las virtudes de su colega y cuánto lo ayudó en sus primeros pasos en gráfica a nivel masivo, hizo alusión al momento en que su relación se quebró. Tenembaum se refirió a la gala de los Martín Fierro en que Lanata se quejó de la grieta y minutos más tarde Sietecase pronunció "los que hablan de la grieta son los que más la ensanchan".

"Yo le respondí porque me impactó que dijera lo de la grieta. Para mí no se podía hablar de década ganada o década perdida. Me parecía que había muchas cosas que durante la década del kirchnerismo habían sido buenas: promoción de derechos humanos, la recuperación de YPF, cantidad de cosas", comenzó su descargo al respecto Sietecase. Y cerró: "Y a algunas las discutí con Jorge. Él me invitaba a desayunar aún cuando ya no trabajábamos juntos. A partir de eso me hizo la chicana de 'Seis Sietecase' y yo me enojé mucho porque me sentía muy lejos de ese sector".

El recuerdo de Luis Ventura sobre Jorge Lanata

En A la Tarde (América TV) Karina Mazzocco le dio la palabra a Luis Ventura, que se mostró muy dolido por el fallecimiento de Jorge Lanata y habló de su relación de idas y vueltas con él: "Más allá de las diferencias que tuve con él, más allá de las trompadas que nos dimos y las peleas... como decía mi viejo 'sé respetar a las personas por su inteligencia' y Lanata lo era. Quizás él nunca se haya dado cuenta pero por supuesto que aprendí mucho de él, por eso había cosas que se las peleaba. Yo consideraba que había algunas cosas que había adoptado él no estaban de acuerdo con mi pensamiento, con mi sentimiento, y a lo mejor con el tiempo entendí algunas".

Quebrado en lágrimas, Ventura agregó: "Quiero que APTRA le envíe una corona, como corresponde (...) Era un guapo y un filósofo al mismo tiempo. Era un tipo que, en determinado momento, tituló en Noticias 'nunca trabajaría en Clarín' y terminó abrazado a todo el Grupo Clarín".

