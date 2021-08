Jorge Lanata se enfureció con Marcelo Longobardi y lo dejó hablando solo

Tiembla Radio Mitre ante la inesperada guerra que se desató entre las figuras más fuertes de la emisora.

Jorge Lanata y Marcelo Longobardi son las dos figuras más importantes que tiene Radio Mitre desde hace muchos años y sus pases eran una marca registrada hasta ahora. Pero en el pase del viernes, el conductor de Lanata sin Filtro se hartó de su colega y protagonizó un tenso momento radiofónico. Longobardi quedó ridiculizado y hablando solo ante un silencio sepulcral del otro lado. Suenan las alarmas en la emisora estrella del Grupo Clarín.

El conductor de El Trece se mostró muy enojado en los últimos días por como Longobardi le roba minutos de su programa tras terminar más tarde de lo que debe su ciclo de actualidad política. Pese al humor y la ironía con la que trataron el tema en varias ocasiones, Jorge dejó las chicanas de lado y durante el pase diario le marcó el terreno a su par, ignorándolo por completo en el cruce y logrando un momento tenso que la figura de la primera mañana tuvo que manejar con incomodidad.

Las redes sociales estallaron ante la guerra entre Lanata y Longobardi. En este marco, "Pampito" Perello Aciar, panelista de Mañanísima, ciclo que tiene a cargo Carmen Barbieri por Ciudad Magazine, compartió el dato menos pensado sobre esta pelea. "Hay guerra de divos en la radio. Hoy suspendieron el pase, es un momento histórico. No se hablan porque está esta guerra declarada. Hacían un pase muy divertido hasta hace un tiempo, son dos genios ellos", comentó el panelista sobre los motivos que llevaron al inesperado conflicto.

"Longobardi me encanta y a Lanata lo quiero mucho, siempre me llama y está pendiente cuando me pasa algo", cerró Barbieri. Por su parte, el periodista especializado en medios Pablo Montagna confirmó que no habrá más pases entre los dos pesos pesados de Radio Mitre. También, en Intrusos (América TV) dedicaron un segmento a analizar el momento de tensión en el éter donde Lanata, en señal de protesta, no emite palabra ante los comentarios de Longobardi.

Fingiendo que está todo bien (con la acidez característica de su sello) le dejó bien en claro a Longobardi su disgusto por dejar el aire más tarde de lo que le corresponde. Los panelistas de Lanata, entendiendo las bases del conflicto, apoyaron al conductor macrista.