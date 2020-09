Las repercusiones de la visita de Jorge Lanata a La Noche de Mirtha Legrand le dio la oportunidad a Juana Viale de tirarle un 'carpetazo' al periodista sobre las afirmaciones de Marina Calabró en su ciclo de Radio Mitre. La conductora de Confrontados se defendió de las acusaciones de su colega, que la señaló como autora de las versiones que indicaban que ella quería quedarse con el programa de su abuela. "No me trates de mentirosa y mucho menos de maliciosa", dijo.

En el inicio del ciclo de El Nueve, Calabró exhibió un corte en el que se escucha a Juana decirle a Lanata que "hay gente que trabaja con vos en tu programa de radio que dice que yo le quiero afanar el programa a mi abuela". La periodista explicó que ella en realidad habló sobre la entrevista que le dio Viale a TN en la que afirmó que se quedaría en el lugar de Mirtha "siempre que sea por su abuela".

Algo molesta, Calabró cuestionó el reclamo de la conductora y le señaló que podría haber aprovechado mejor el tiempo con Lanata en una semana 'tan caliente' para la política argentina. "Le tiró un 'carpetazo' de algo que él ni siquiera dijo. Si lo hacemos los periodistas de espectáculos somos todos una manga de HDP", espetó.

"Si algo me molesta de lo que dijo es... Ella tiene derecho a enojarse, a sentirse mal interpretada, pero no me atribuyas malicia porque si hay algo que yo no tengo es mala intención. Me puedo equivocar, puedo sacar una conclusión aventurada, apresurada, imprecisa. Pero no tengo mala intención. Me parece que dice eso porque no me conoce y porque viene con todo el prejuicio a cuesta de su madre, de su hermano, de su abuela", agregó Marina.

"No me hagas cargo de todo porque dije en una nota que con tu laburo me sorprendiste gratamente y lo hacés maravillosamente bien. Pero después los Legrand Tinayre se quedan con lo chiquito, con la anécdota. Se han dicho tantas cosas con intención de daño, no es mi caso. Díganme 'estás equivocada'. No me traten de mentirosa y mucho menos de maliciosa o de tener mala voluntad", concluyó.

Tenso momento entre Juana Viale y Jorge Lanata

La conductora Juana Viale puso contra las cuerdas al su colega Jorge Lanata y generó un tenso momento con el periodista en medio de La Noche de Mirtha.

Si bien la charla fue cordial durante todo el programa, hubo un momento en que el ambiente se espesó y a Lanata se lo vio incómodo por un reclamo de 'Juanita' contra Marina Calabró. La periodista es parte del equipo de Lanata Sin Filtro, que se emite por Radio Mitre, y dijo algunas cosas que molestaron a Viale.

"Es más, hay gente con la que vos trabajas en tu programa de radio que dice que yo le quiero afanar el programa a mi abuela", disparó Viale ante los constantes intentos de Lanata por disuadirla de las aclaraciones. Todo desembocó en un picante ida y vuelta.