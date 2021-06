El cinismo de Jorge Lanata sobre las vacunas: "Te crece una joroba"

Jorge Lanata volvió a dar muestras del cinismo con el que se maneja en El Trece y ofreció un bochornoso testimonio sobre el debate de las vacunas del coronavirus que causó indignación. Vergonzoso...

Jorge Lanata se maneja con absoluta impunidad en la pantalla de El Trece. El periodista ultramacrista no siente ni siquiera una pizca de responsabilidad como comunicador y dice cualquier barbaridad, tal y como sucede con la oposición. En esta oportunidad, el cinismo del conductor volvió a estar presente en el Telenoche, donde contradijo las declaraciones de Alberto Fernández y sostuvo que tanto el macrismo como el periodismo nunca sostuvieron que la vacuna Sputnik V era "veneno". De todos modos, el archivo lo complica.

En un diálogo que mantuvo con Diego Leuco y Luciana Geuna, Lanata cuestionó al Presidente de la Nación y manifestó: "Alberto Fernández dijo: 'Ahora reclaman la segunda dosis de veneno'. Es hábil y cínico por parte de Alberto hacer este comentario, pero recordemos una cosa: la única persona que habló de veneno fue una dirigente de la oposición, que fue Lilita (Carrió), y en todo caso yo creo que lo dijo como una metáfora. No lo dijo literal. Decir que la oposición dijo que era veneno es un error". Ojo, la integrante de Juntos por el Cambio no fue la única en oponerse a la vacuna sino que también lo han hecho otras personas como Miguel Ángel Pichetto y Mónica del Frade, entre otros y otras integrantes de dicha coalición.

Como si fuera poco, Jorge Lanata aseguró que el periodismo jamás se opuso a la vacuna del coronavirus, cuando en realidad -durante meses- hubo comunicadores como él y varios más que forman parte de los medios hegemónicos de Grupo Clarín, La Nación e Infobae que intentaron poner en duda y deslegitimar al laboratorio de Sputnik V, primera dosis que adquirió Argentina y que, hoy en día, es la que más efectividad tiene para combatir el Covid-19: "Y también hay otra cosa: el periodismo nunca habló de veneno".

Luego, y sin tener en cuenta que el Oficialismo sigue incorporando miles de vacunas desde el exterior, agregó: "Ahora, hay una cosa que es inverosímil: el Gobierno dice que va a salir a comprar vacunas. Señores, no hay dónde comprar vacunas porque todos los estados en su momento compraron vacunas cuando los laboratorios estaban en Fase 1. Me parece que es un poco tarde para salir a comprar, pero no para ahora o en los próximos meses".

El video del día en que Lanata dijo que el que se vacunara con la Sputnik V le crecería una joroba

En noviembre de 2020, y por medio de su programa PPT Box -emitido por El Trece-, Jorge Lanata ofreció un bochornoso e irresponsable testimonio ante las cámaras de televisión al hablar acerca de la vacuna Sputnik V: "Al principio, no quedó claro si la aplicación de la vacuna iba a ser obligatoria o voluntaria. Finalmente, va a ser voluntaria. Esto es importante: la semana pasada, el Senado aprobó una ley que fija que ni los laboratorios ni el Estado se van a hacer responsables ante efectos adversos que tengan las vacunas. ¿Se entendió? Vos te das una vacuna y, si te crece una joroba acá (NdeR: haciendo un gesto con las manos en el pecho), andá a reclamar a Moscú, querido. La otra es hacer un reclamo de 8 a 12 en una oficina de Chernobyl (NdeR: ciudad del norte de Ucrania en la que en 1986 tuvo lugar el peor accidente nuclear en la historia)".

Como si fuera poco, en aquel entonces, el verborrágico periodista indicó: "Alberto (Fernández) habló con la agencia de noticias rusa, que también se llama Sputnik, y dijo que tiene dos dosis de la vacuna, pero aclaró que no se aplicó porque considera injusto dársela él antes que el resto de la población. Lo que en realidad significa es: 'Ni en pedo me pongo esta cosa que no está aprobada'".