Jorge Lafauci y la conmovedora historia de amor con su esposo: "Fue en un teatro"

Jorge Lafauci decidió presentar oficialmente a su pareja Roberto Ávila, con quien está en pareja hace 17 años. La apasionante historia del periodista con su marido.

Jorge Lafauci está atravesando un gran momento en lo personal. Alejado del show de la televisión, y tras haber participado varias veces de un programa tan reconocido como ShowMatch, el periodista decidió dar a conocer a la pareja con la que hace 17 años transita una relación con Roberto Luis Ávila. Incluso, reveló la conmovedora historia de amor que comparten.

El ex jurado del Bailando por un Sueño, ciclo en el que adquirió un papel protagónico por su perfil exigente y serio, contó que siempre trató de mantener un bajo perfil a la hora de hablar de su vida privada y de su pareja, con quien se casó en 2015 tras la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario: "Tengo pudor de sentimiento, es una característica que me acompaña desde mi niñez”.

Aun así, y en diálogo con La Nación, Lafauci indicó que también formó una familia con otra pareja, con la que tuvo dos hijos: "Estoy casado en primeras nupcias con la periodista Noemí Carrizo, somos padres de Georgina y hoy tenemos dos nietos, Ariel (18) y Bárbara (12), ambos con educación judía porque el papá profesa esa religión".

Jorge Lafauci, en sus épocas como jurado de ShowMatch.

¿Cómo se conocieron Jorge y Roberto? De acuerdo a la pareja del periodista, quien también formó parte de la entrevista realizada, todo nació en el ámbito del espectáculo, donde Lafauci anduvo muchos años trabajando: "Nos conocimos en un teatro el 1° de julio de 2004". Tiempo antes de la obra que fueron a ver, ambos se vieron por primera vez en el hall del teatro y mantuvieron un diálogo fluido. "Esa misma noche, como noté que coincidíamos en nuestro gusto por el teatro, lo invité a ver otra obra", resaltó el ex jurado de ShowMatch.

Por otra parte, el también licenciado en comunicación que hoy tiene 77 años, dejó en claro que su entonces esposa y su hija se tomaron con absoluta naturalidad su relación con Roberto: "Nunca comuniqué nada, fue algo natural. En una oportunidad, y no hacía mucho que nos conocíamos, él me acompañó a la puerta del edificio donde vive mi hija con su familia. Tocamos el timbre y la esperamos para saludarla. Recuerdo que bajó de su departamento con su bebé en brazos. Así fue como él conoció a mi nieto que tenía poco más de un año. Jamás lo presenté y nadie me preguntó nada".

Quién es Roberto Luis Ávila, el esposo de Jorge Lafauci

Roberto Luis Ávila, pareja de Jorge Lafauci, es un tarotista profesional y terapéutico que tiene 22 años menos que el reconocido periodista (77 años). Si bien se casaron en 2015, tras la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario en Argentina, están juntos desde el 2015.