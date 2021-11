Jorge Asís enterró a Macri y sorprendió a Novaresio: "Es una berretada"

¡Picante! Jorge Asís visitó a Luis Novaresio y humilló a Mauricio Macri por su postura en la causa de espionaje ilegal a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan.

El pasado miércoles por la noche, Jorge Asís protagonizó un testimonio sumamente picante contra Mauricio Macri por la postura que adoptó en la causa de espionaje ilegal a familiares de las víctimas del ARA San Juan, submarino que se hundió en 2017 durante su mandato. Con un contundente mensaje, el analista político y periodista especializado en política enterró al expresidente y dejó sorprendido a Luis Novaresio por la pantalla de A24.

"Macri está en Dolores no por la pérdida de una cédula, una tarjeta SUBE, está porque se le perdió un submarino con 44 submarinistas" COMPARTIR:

Teniendo en cuenta que Macri debió asistir ayer al juzgado federal de Dolores para brindar declaración indagatoria, Asís resaltó que el macrismo no debería tomarse a la ligera este asunto: "Me parece que este tema tan fuerte, tal vez se trata con excesiva frivolidad". Y señaló: "Macri está en Dolores no por la pérdida de una cédula, una tarjeta SUBE, está porque se le perdió un submarino con 44 submarinistas, que son las verdaderas víctimas como así también lo son sus familiares".

Asimismo, Jorge Asís se refirió a los intentos del macrismo por tratar de catalogar la causa como una operación y persecución por parte del Oficialismo: "El Estado, en lugar de proteger a los familiares por miserabilidades protocolares, por cuentapropismo de servicios que ni siquiera alcanzan a controlar y manejar, los espiaron. Antes de denunciar operaciones y de hablar de todo como si fuera una cuestión política, armada y demás, hay un hecho que me parece que es fundamental: si algo se le reprochó al macrismo es en tener una cierta insustancialidad. Ahora que tiene una gran proyección, lo que hay que dejar de lado es la insustancialidad y dejar esa cuestión de forma maniquea. Esto yo ni lo veo".

Mauricio Macri protagonizó un ingreso polémico en el juzgado de Dolores.

En la misma línea que su colega, Novaresio aportó otro dato que complica al Macri y compañía en la causa de espionaje ilegal a familiares de las víctimas del ARA San Juan: "Ayer, Martín Angulo trajo pruebas que son impactantes, las fotos tomadas y las declaraciones de los espías. No sé si llegan a categoría de espías, pensando en lo que son los grandes servicios de inteligencia". Asís volvió a tomar la palabra y aseguró: "Ha sido una enorme berretada".

Jorge Asís advirtió que el macrismo y los medios hegemónicos quieren voltear a Alberto Fernández

Hace algunas semanas, y durante el programa de Luis Novaresio por A24, Jorge Asís sostuvo que tanto el macrismo como los medios hegemónicos están perfectamente coordinados para tratar de desestabilizar y hacer caer al Gobierno de Alberto Fernández: "Después vienen las interpretaciones. 'Aníbal Fernández vino a esto, dicen' (NdeR: los opositores). Y no, Aníbal Fernández no vino a esto, vino a poner otro tipo de musculatura y me parece que pifió. Ahora, cuando ves que eso dé posibilidades de dar leche, cada vez más leche... vos tenés medios de comunicación muy importantes y una oposición que se aferran a ver cómo te voltean por alguien que se equivocó".