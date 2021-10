Jorge Asís advirtió que el macrismo y los medios buscan voltear a Alberto Fernández

Jorge Asís envió un alarmante mensaje a la sociedad. En diálogo con Luis Novaresio, el analista político advirtió que tanto el macrismo como los medios hegemónicos están alineados para desestabilizar al Gobierno de Alberto Fernández.

Jorge Asís volvió a dar que hablar en el programa de Luis Novaresio. A pocas semanas de que se desarrollen las elecciones legislativas 2021, el escritor y analista político habló acerca de los temas de actualidad y se refirió a los constantes ataques contra el Gobierno Nacional, coordinados entre el macrismo y los medios hegemónicos, para desestabilizar y voltear al Presidente Alberto Fernández.

Tal y como tiene acostumbrados a sus televidentes, Novaresio se la pasó cuestionando permanentemente al Oficialismo. Fiel a su postura ultraopositora, el conductor de "Dicho Esto" en A24 sacó el tema de la pelea por Twitter entre Aníbal Fernández (Ministro de Seguridad de la Nación) y Nik, caricaturista macrista. Luego de que el periodista tratara de dejar mal parado al funcionario del Frente de Todos, Asís lo frenó en seco y le marcó un interesante punto a tener en cuenta sobre lo acontecido.

Por un lado, Jorge Asís opinó que Aníbal Fernández no estuvo bien en subirse a una pelea por Twitter con Nik, aunque pidió bajar un cambio: "Se mandó un moco como se lo mandó también Bullrich, cuando dio a entender que hubo una cometa con el tema de la Pfizer. Esa tentación, esa locuacidad, lo lleva a cuestiones incontenibles que, perfectamente, se podrían haber evitado".

Jorge Asís y un diálogo picante con Luis Novaresio, por A24.

Y por otra parte, el analista político advirtió que tanto el macrismo como los medios hegemónicos están perfectamente coordinados para tratar de desestabilizar y hacer caer al Gobierno de Alberto Fernández: "Después vienen las interpretaciones. 'Aníbal Fernández vino a esto, dicen' (NdeR: los opositores). Y no, Aníbal Fernández no vino a esto, vino a poner otro tipo de musculatura y me parece que pifió. Ahora, cuando ves que eso dé posibilidades de dar leche, cada vez más leche... vos tenés medios de comunicación muy importantes y una oposición que se aferran a ver cómo te voltean por alguien que se equivocó".

Cuándo son las elecciones generales 2021

Las elecciones PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) tuvieron lugar el pasado 12 de septiembre. De acuerdo al cronograma electoral que planteó la Justicia Nacional Electoral, las elecciones generales definitorias serán precisamente el domingo 14 de noviembre.

El pronóstico de las elecciones 2021 de Jorge Asís que desencajó a Luis Novaresio

Hace una semana, Jorge Asís recordó el día que anticipó que Cristina Kirchner podría volver a presentarse en las elecciones 2019 para ganarle a Mauricio Macri y desacomodó a Luis Novaresio: "Me parece que todo analista y periodista tiene que contemplar también la posibilidad... acordate vos un año antes de la elección del 2019, en este canal había una mesa con toda gente contenta por la ofensiva contra Cristina (Kirchner). (NdeR: en el macrismo) parecía que era un acierto elegir a Cristina como contrincante. Yo solamente pregunté: '¿Y si te gana?'. Eso quedó y se repite siempre. Y yo ahora pregunto: '¿Y si la dan vuelta?'".

Frente al silencio de Novaresio, que no pudo siquiera reaccionar, Asís explicó por qué cree que el Gobierno de Alberto Fernández puede dar vuelta las elecciones legislativas 2021: "Aparte, técnica y políticamente es probable que la den vuelta. Es muy difícil reducir ostensiblemente la diferencia. ¿Qué es lo que cambió? Que aquí volvió el peronismo. A ver, es un tema culturalmente más complejo. Lo que pasa ahora, la cuenta de este peronismo es el regreso de todo aquello que la Dra. quiso modificar y suplantar, que son cuatro que son muy importantes de peso: los gobernadores, los minigobernadores, que son la territorialización de la política, los sindicatos y la aparición de un nuevo animador como Manzur, que es algo que reconocen los peronistas".