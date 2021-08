El Turco Asís dejó en offside al macrismo en la cara de Novaresio

Jorge Asís se refirió a la utilización del macrismo para hacer campaña política con la foto y el video de Alberto Fernández en Olivos. Además, dio un pronóstico de cara a las PASO 2021.

Cada miércoles, Jorge Asís se sienta en la mesa de A24 para debatir sobre la actualidad política en la Argentina. Durante la noche de ayer, el escritor hizo foco en lo acontecido con la foto y el video de Olivos, en el que Alberto Fernández festejó el cumpleaños de su esposa Fabiola Yáñez en julio de 2020. Con un profundo análisis, dejó mal parado al macrismo con un comentario que sorprendió a Luis Novaresio.

Consciente de que en el macrismo llevaron a cabo una operación para tratar de desestabilizar al Oficialismo de cara a las elecciones 2021, Jorge Asís calificó de "onanismo político" el rol que ha adoptado la oposición, que por estas horas se debate si hay que hacerle un juicio político a Alberto por lo acontecido.

Asimismo, Novaresio le consultó acerca del comentario de Horacio Rodríguez Larreta, que trató de despegarse de la idea de hacerle un juicio político al Presidente. "Ése es un tema del Congreso, yo no lo promoví, no me parecería", manifestó el jefe de gobierno porteño hace unos días. Para no seguir el mismo juego que sus colegas del macrismo, agregó: "No me suena, pero es un tema para que los juristas lo estudien más a fondo". Sobre este punto, Asís sostuvo: "Tiene razón. Para el electorado duro, muy bien... pero eso se llama 'onanismo político'".

Luis Novaresio y Jorge Asís en A24.

"Cuando vos querés hacer algo para demostrar, cuando sabés que es imposible que pase, ni siquiera te da placer para ir a la televisión e insultar si ya todos saben que esto es indefendible. Para qué le vas a hacer un juicio político... y además, eso no va a pasar... Para qué vas a sacrificarte", profundizó "El Turco".

El pronóstico de Jorge Asís de cara a las elecciones 2021

Fiel a su estilo, Jorge Asís trató de anticiparse a lo que puede suceder en las próximas PASO 2021, elecciones legislativas que tendrán lugar el domingo 12 de septiembre: "Este episodio consolida el voto de la oposición con firmeza. Hay un porcentaje de votantes independientes que pueden estar de un lado a otro, pero para estas PASO te diría que las cosas no van a cambiar radicalmente".

Cabe recordar que las Elecciones Generales 2021 tendrán lugar el domingo 14 de noviembre. Lo que está en juego es la renovación de 127 del total de 257 bancas de la Cámara de Diputados; mientras que en el Senado pasará lo mismo con 24 de los 54 escaños que tiene.