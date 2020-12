La vacuna rusa ya está en nuestro país. Luego de un año marcado por la pandemia, el gobierno argentino consiguió un histórico acuerdo con Rusia para la llegada de 300 mil dosis de la vacuna Sputnik V, tal y como lo tenía previsto Alberto Fernández.

Si bien hoy es un día de celebración, las últimas semanas estuvieron marcadas por agenda mediática que buscó erosionar la confianza en la promesa del presidente y asegurar que la vacuna no llegaría en el mes de diciembre. Este es el caso del periodista Jorge Asís y el conductor Luis Novaresio, quienes en sus habituales conversaciones en Animales Sueltos no dudaron en afirmar que las palabras del mandatario no se cumplirían antes de fin de año.

"En diciembre no va a llegar nada", fueron las palabras de Jorge Asís el pasado 17 de noviembre, y agregó: "El presidente no está en la misma línea que otras partes del gobierno y del negocio". Por su parte, Novaresio abonó a la teoría del escritor y sumó: "Es un bombazo lo que decís. El presidente dijo que van a llegar".

“Desde el primer día te dije que detrás de tanta amabilidad hay una puja muy importante de intereses”, dijo Asís en referencia a la relación del presidente Alberto Fernández con el primer mandatario de Rusia, Vladimir Putin. Además, deslizó que “estos muchachos creo que hoy están más bien de costado. De pronto se traba alguna cuestión en la Anmat con toda la documentación que es necesaria. Es muy difícil que de pronto todos esos papeles se puedan llenar con todos los requisitos o que cualquiera que tenga un cierto grado de poder pueda darle luz verde si falta algo”.

Y por si quedaban dudas, el analista político volvió a reiterar que él sabe que “lo ruso no llega. Todavía no fue ni el contrato, ninguna orden de compra, pasan los días (…) y no hay ningún tiempo material como para que la declaración del Presidente se haga realidad”.

Llegó a la Argentina la primera tanda de la vacuna Sputnik V

Pese a la seguridad de los presagios lanzados por Novaresio y Jorge Asís, la vacuna rusa si llegó en diciembre. El Airbus 330 de Aerolíneas Argentinas que protagoniza el llamado "Operativo Moscú" aterrizó en Ezeiza pasadas las 10:20, y en la pista se iniciará el procedimiento de descarga y transporte de las dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus en un camión refrigerado a -18°C, la temperatura de conservación.

Las 300.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V seguirán un minucioso plan de distribución entre las provincias. Desde el depósito donde quedará almacenado todo el cargamento, comenzará la distribución a la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires, con plazos de entrega de 12 horas para el área Metropolitana de Buenos Aires.

En cambio, se prevé que para que llegue a las capitales y cabeceras del interior, el plazo de entrega sea de 24 horas: las distintas jurisdicciones recibirán el cargamento en un punto de almacenamiento acordado.