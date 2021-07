La desagradable teoría de Jonatan Viale sobre el caso Chano Charpentier

El periodista del macrismo utilizó políticamente la situación del excantante de Tan Biónica para acusar al Gobierno de promover la venta de droga.

El periodista del macrismo Jonatan Viale renueva día tras día su campaña macrista en LN+ con argumentaciones cada vez más lamentables. Esta vez, para referirse al delicado momento que está atravesando el músico Chano Charpentier luego de ser internado de gravedad, trajo a la pantalla la macabra idea de usar la adicción del cantante para acusar al Gobierno.

"Esto es una catástrofe social. ¿Cómo van a bajar estas cifras horripilantes?", exclamó horrorizado Jonatan Viale al compartir las crifras más recientes de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) en torno al consumo de estupefacientes en la Argentina. Más temprano que tarde, lanzó: "¿Qué hace mientras tanto la política? Miran para el costado. Si hablan de la droga tienen un discurso casi justificador. Hay una bajada de línea que roza la justificación".

"La venta de droga es una salida laboral para (el gobernador de bonaerense, Axel) Kiciloff. No hay enfado, no hay enojo. Esto no puede pasar más, lo que transmite el gobernador es la justificación de un delito gravísimo", sentenció el periodista del macrismo sin ningún sustento. A continuación, lanzó: "Tenemos millones de pibes zombies y esto es funcional a ustedes, los políticos".

Luego de sufrir un brote psicótico, relacionado con su adicción a la cocaína, y recibir un disparo en el abdomen por parte de un policía, Chano Charpentier quedó internado en el Sanatorio Otamendi, donde está luchando por su vida tras una operación de urgencia en la que perdió su riñón izquierdo, el bazo y parte del páncreas, además de tener que suturarle parte del colon.

En esta línea, Viale no quiso desaprovechar la oportunidad para adjudicarle al Gobierno la situación del excantante de Tan Biónica luego de haber experimentado un brote psicótico. "Muchos pibes zombies son funcionales a los gobiernos que se aprovechan de ellos", insistió al tiempo que reforzó su macabra teoría.

"Por parte de este gobierno hay una bajada de línea invisible, pero está. Hay una permanente justificación de la venta de droga, del narcomenudeo, la falopa como salida laboral", disparó. A modo de ejemplo, y sin ningún tipo de pruebas, sentenció: "¿Sabés lo que hizo el kirchnerismo? Dejó crecer grupos más poderosos que el Estado. la Villa 1-11-14 copada por narcos peruanos".

"¿Por qué tanta pasividad? ¿Quién gana con los pibes zombies? ¿A quién le conviene una ciudadanía descerebrada, con el cerebro roto?

¿A quién le resulta funcional tener más pobres, más villas, más droga, más dependencia? ¿A quién?", preguntó hacia el final de su editorial sin ningún tipo de misterio. "El problema mayor es que a algunos pocos les conviene y se hacen los boludos", cerró.