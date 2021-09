Jonatan Viale confesó su peor miedo y reveló que es el mismo que tenía Mauro, su padre

El conductor de La Nación Más describió un poco la intimidad de Mauro Viale y confesó que compartían el mismo miedo.

Jonatan Viale todavía siente la tristeza de perder a su padre, el histórico periodista Mauro Viale, y abrió su corazón en una profunda charla con el psicólogo Gabriel Rolón para Infobae. Allí reveló su mayor temor, uno que compartió con su papá: el miedo al fracaso.

"Yo le tengo mucho miedo al fracaso", aseguró Jonatan Viale, y agregó: "es una palabra muy pesada, tiene una carga simbólica muy fuerte. Le tengo pánico, no me perdono fracasar en nada. Me quedo pensando ¿qué hice bien, qué hice mal, por qué bajó el rating, por qué subió? Es bravo fracasar o no fracasar todos los días".

El conductor de La Nación Más describió un poco la intimidad de Mauro Viale y confesó que también tenía el mismo miedo: "El trabajo era como rendir 11 sobre 10, bajaba un punto de rating y era una crisis, el miedo a que lo echen todo el tiempo, pobrecito". Además, reveló que en las conversaciones que tenían le deslizaba que tenía que agradecer que lo sigan llamando a la edad que tenía.

"Y mira que nos matábamos, yo le decía: “Pero dejate de joder, aprovechá a tus nietos, disfruta la vida”; “Pero estoy disfrutando, yo disfruto trabajar, romperme el lomo, me levanto a las cinco de la mañana, ir al gimnasio y estar con ustedes, yo con eso soy feliz”. Entonces ante la pregunta de si era feliz o no, qué sé yo, no sé, yo creo que sí", reflexionó Jonatan Viale.

