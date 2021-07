Jimena Barón hizo frente a las críticas por su cuerpo: “Me lastima”

La cantante se explayó en una entrevista sobre los comentarios detractores que recibió tras compartir fotos donde mostró su abdomen en sus redes sociales.

Jimena Barón se expresó sobre la catarata de críticas que recibió después del posteo de Instagram donde mostró su abdomen y aseguró que no es fácil para ella recibir ese tipo de comentarios. Las opiniones detractoras surgieron porque, en las imágenes que compartió, la cantante dejó ver su delgada figura y muchos sentenciaron que era un mal mensaje para el público.

“Yo no hablo de mi cuerpo y me encantaría que nadie lo hiciera, menos sin saber. Es algo que a mí me lastima bastante y que hizo que en su momento me fuera de las redes”, expresó la intérprete de La Cobra en La Previa del Show y recordó la oportunidad en que decidió abandonar a su público cibernético durante más de medio año. Después de ese exilio de internet, a principios del 2021 la actriz optó por regresar a las redes, cuando lanzó el primer single de su próximo disco, Flor de Involución.

Luego, la jueza de Showmatch: La Academia continuó sobre cuán dañinos han sido los comentarios que recibió: “Creo que, con tanta apertura y esta cosa moderna de la sororidad, del otro, del cuidado y de los cuerpos, yo también soy una mujer que tiene un cuerpo y tengo todo el derecho del mundo a mostrarlo”, sentenció e hizo directa alusión a su lugar como mujer que no quiere ser invisibilizada.

“Laburo de diez a trece horas por día, entreno de lunes a sábados y, si no me alimentara bien o tuviera algún mambo, no llegaría a tener la energía que tengo. Si mi manera de alimentarme o entrenar no gusta, ni el cuerpo que me queda con mi rutina, y cómo a mí me gusta comer, vivir y entrenar, no es mi problema”, siguió Barón y aclaró lo que suele mostrar en sus redes sociales, cuando comparte fotos de las grandes porciones de comida que ingiere. Así, aseguró que no sufre ningún tipo de trastorno alimenticio.

Para rematar su descargo, la voz de QLO hizo una reflexión sobre el gran dedo acusador de las redes sociales que muchos cibernautas utilizan para herir a los demás usuarios. “Ser juzgada o que estén diciendo barbaridades por tema serios me rompe mucho las pelotas y me lastima. Yo no consumo lo que dicen, simplemente me entero. Pido, como mina que tiene un cuerpo, porque a menos que seas un holograma todos los cuerpos son reales, considero yo, que no se metan con eso. Desde que me fui y volví, mi relación con las redes es muy distinta, es chiquita”, concluyó la actriz.

Las críticas de Flor de la V

En el ciclo A la tarde, se habló sobre la polémica generada en redes en relación al posteo de Barón y la panelista Florencia de la V lanzó algunos dardos contra su ex compañera de Los Roldán. “Primero: ¿Eso no está tuneado? Yo dudo. Ella está muy flaca, está delgadísima, nadie lo discute, pero para mí las fotos tienen como una ajustadita”, expresó y continuó: “Yo creo que ella sostiene o refuerza los cuerpos hegemónicos contra los que supuestamente, según el mensaje que ella tiene, luchan tantas mujeres hoy”.