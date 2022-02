Jimena Barón habló de su relación con el alcohol: "Se me fueron las ganas"

Jimena Barón le reveló a sus seguidores la decisión de dejar de tomar alcohol y explicó los motivos que la llevaron a esa definición.

Jimena Barón es una de las cantantes y actirces argentinas más famosas de la Argentina y cada decisión que toma se vuelve pública para sus millones de seguidores. De hecho, en sus redes, la artista tuvo que explicar por qué decidió dejar de tomar alcohol, una situación que llamó la atención de sus fans.

Barón había dado a conocer días atrás su determinación de continuar bebiendo alcohol, en el marco de un plan de desintoxicación que según ella misma no le estaba funcionando. Eso generó preocupación en algunos de sus seguidores en relación a algún tipo de adicción.

La pregunta no tardó en llegar a sus redes sociales "¿Por qué decidiste dejar de tomar alcohol?" fue la consulta de un seguidor a través de una caja de consultas en Instagram. Jimena no ocultó nada y contestó sin vueltas ni reparos a la pregunta y llevó tranquilidad a quienes la idolatran.

"No decidí. Es como que se me fueron las ganas y dije: 'Che, no tomo hace mil'", detalló la actriz y cantante a través de storie en su cuenta de la red social de fotografía. Además, la actriz ex Casi Ángeles también agregó: "Y decidí no tomar más para ver qué onda. Por ahora, tengo la piel horrenda pero sí me siendo con menos celulitis. Estoy explorando".

El pedido desesperado de Jimena Barón en sus redes sociales: "Es agotador"

Jimena Barón mantiene un contacto bastante fluido con su audiencia de Instagram, mayormente conformada por mujeres. A pesar de que muchas de sus seguidoras la apoyan con su carrera musical, otras le dejan comentarios agresivos sobre su cuerpo y le cuestionan por qué está tan flaca. Cansada de esta situación, la cantante de La Cobra publicó un descargo.

Todo empezó cuando habilitó un juego de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram. Mientras algunos usuarios le preguntaron cómo se encuentra mentalmente y demás cosas sobre su vida personal, otros le dejaron comentarios referidos a su imagen, como una internauta que le preguntó, entre muchos signos de exclamación: “¿Por qué tan flaca?”. Luego de criticar esa pregunta, la cantante lanzó un potente reflexión.

“Sin filtro sos fea, con filtro no te mostrás natural, si te mostrás natural es obvio que es porque estás toda operada, si estás operada no te aceptás como sos, si te aceptás como sos es por engreída porque en realidad deberías operarte”, comienza el texto. “Ser flaca es mal ejemplo, no ser flaca es mal ejemplo, si hacés ejercicio y comés sano sos una obsesiva, si no hacés deberías hacerlo”, sigue.

“Si mostrás el cuerpo sos una tarada y es lo único que tenés para mostrar, si no lo mostrás sos muy insegura y deberías trabajar tu autoestima. Chicas, es agotador ser mujer entre nosotras mismas. Regalémosnos cerrar el ogt. 2022”. Por otro lado, otras seguidoras le preguntaron cuántos años lleva entrenando.