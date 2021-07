Fuerte descargo de Jimena Barón sobre su salud mental: “No se superan”

La celebridad se sinceró con sus millones de seguidores de Instagram y respondió todas sus dudas sobre los problemas de autoestima y ansiedad que padece.

La cantante y actriz Jimena Barón utilizó una serie de historias de Instagram para hacer referencia a las complicaciones mentales que atravesó, producto de exponer su vida en sus redes sociales y recibir comentarios detractores a diario. En sus declaraciones, la intérprete de La Cobra comentó que sufrió ataques de pánico y aseguró que pudo aprender a convivir con ellos mediante asistencia psicológica.

“Con terapia, entiendo que tengo una falsa autoestima alta. Me creo mil físicamente, claro está, pero como persona, cuando me relaciono tengo mucho quilombo de cosas del pasado que me hacen insegura. Toda rota estoy, por eso me es más fácil lo superficial. Lo estoy laburando”, expresó Jimena y abrió el corazón de su personalidad a los millones de cibernautas que la siguen. De esa manera, dejó en claro que la gran determinación y el coraje que demuestra no son más que una coraza.

Luego, Barón continuó sobre cómo lidia con los ataques de pánico y aseguró que encontró refugio en la terapia. “La mierda de los ataques de pánico es que incluso cuando ya no los tenes, te queda el miedo a tenerlos. No creo que se superen, se atraviesan. Terapia en mi caso”, comentó y siguió: “¡Voy desde que tengo 13 años a terapia! (Con interrupciones). Tuve una infancia y adolescencia muy complicadas. Sé que me conocen un poco, pero no conocen toda mi vida”.

“¿Cómo es J Mena?”, preguntó uno de los seguidores de Barón y obtuvo una sincera respuesta: “Yo la quiero un montón, tiene un carácter de mierda y como una especie de caparazón pues nada le ha sido fácil, pero está haciendo todo lo posible para cambiar muchas cosas. Es una chanta igual, dentro de la cobra hay dulce de leche. No digan nada”. Y después de algunas críticas hacia ella misma, cerró con una frase sobre los aspectos que más le gustan de su personalidad: “Mi energía desbordante y mi positivismo. Mi constancia, disciplina y la confianza en mí misma”.

“Me lastima”

La semana pasada, la voz de La Tonta respondió a las críticas que recibió tras compartir en Instagram fotos donde mostró su abdomen y cintura. “Yo no hablo de mi cuerpo y me encantaría que tampoco nadie lo hiciera, menos sin saber. Es algo que a mí me lastima bastante y que hizo que en su momento me fuera de las redes, creo que, con tanta apertura y esta cosa moderna de la sororidad, del otro, del cuidado y de los cuerpos, yo también soy una mujer que tiene un cuerpo y tengo todo el derecho del mundo a mostrarlo”, sentenció Barón, ante los comentarios virtuales que recibió.