Momo destruyó a Javier Milei y sus políticas.

Mientras los incendios forestales avanzaban sin control sobre vastas zonas de la Patagonia, una intervención de Gerónimo Benavides, más conocido como Momo, se viralizó en redes sociales y volvió a encender el debate político. El influencer, con millones de seguidores entre Twitch, Kick y X, lanzó un furioso descargo contra Javier Milei y cuestionó con dureza las políticas del Gobierno frente a la crisis ambiental.

Durante una transmisión en vivo por la plataforma Kick, Momo no ahorró calificativos y aseguró que los focos de incendio no son hechos aislados. “Todo es intencional. No un foco solo, varios focos”, afirmó ante miles de espectadores, y descartó la idea de que se trate de simples accidentes. Según su mirada, existe una relación directa entre el avance del fuego y decisiones políticas recientes.

El streamer fue más allá y vinculó la situación con medidas que, según él, habilitan la venta de tierras a capitales extranjeros. “No es casualidad que todo el mundo esté hablando de los incendios de la Patagonia. Sacan una ley en la cual se puede vender territorio extranjero sin límites y, por otro lado, incendian la Patagonia”, lanzó. En ese mismo sentido, cuestionó a quienes relativizan esa lectura: “Hay que ser muy corto de cabeza para no darse cuenta de lo que está pasando”.

La feroz crítica de Momo en medio de los incendios en la Patagonia

El momento más explosivo del descargo llegó cuando apuntó directamente contra el Presidente y su modelo político. “¿Quieren parecerse a Estados Unidos? Andá a comprar cinco hectáreas en Ohio. No podés comprar nada. Cipayo de mierda”, dijo, visiblemente exaltado, en un fragmento que rápidamente se replicó en X y otras plataformas. En su crítica, Momo también apeló a figuras históricas para reforzar su enojo con el rumbo del país. “Imaginate si se llega a despertar San Martín para regalar todo por dos pesos y prender fuego la Patagonia”, expresó con ironía.