J Balvin sufrió un duro accidente en Córdoba: "La caída que metí"

El reconocido artista colombiano visitó Villa General Belgrano y tuvo un accidente mientras manejaba un cuatriciclo. Fue atendido en el hospital de Santa Rosa de Calamuchita y el médico no lo reconoció.

J Balvin sufrió un accidente en un cuatriciclo en su visita a la provincia argentina de Córdoba, lugar natal de su novia Valentina Ferrer. El reconocido cantante de música urbana contó la noticia a través de sus redes sociales y mostró que terminó con la mano enyesada como consecuencia del incidente vial.

En las últimas horas, el colombiano contó que visitó Villa General Belgrano, en donde dio un paseo en cuatriciclo que terminó con un trágico final: una fractura de su muñeca. "Hay niveles de niveles, pero la caída que me metí...es como de niveles de niveles", expresó J Balvin en un video subido a sus historias de Instagram.

Luego del incidente, el músico fue atendido en el hospital de Santa Rosa de Calamuchita y, según trascendió, el médico que lo recibió en su consultorio no lo reconoció. Balvin permaneció casi una hora en el centro de salud y le dijeron que recibió un "golpe leve" que le provocó una fractura. Por este motivo, el cantante tuvo que ser enyesado y, hasta el día de hoy, permanece con el yeso en su mano.

Balvin estuvo de visita en la provincia con su novia, la cordobesa Valentina Ferrer y el lunes pasado celebraron en Carlos Paz el primer cumpleaños de su hijo, Río. Ahora, el cantante de reggaetón está de vuelta en su ciudad, Medellín, y permanece recuperándose de su fractura en la muñeca.

Cómo se conocieron J Balvin y Valentina Ferrer

J Balvin conoció a Valentina en el rodaje de su videoclip Sigo Extrañándote, en el que la modelo actuó como protagonista. A principios de 2018 comenzaron una relación y recién en 2019 lo confirmaron públicamente después de mostrarse juntos en la ceremonia de los Premios Grammy.

En 2021, la modelo confirmó que estaba embarazada de su primer hijo en diálogo con Vogue México. "Me hice la prueba en el baño con mi perro por no estar sola. La repetí hasta tres tres veces más porque estaba que no me lo creía. Lo que más me sorprendió fue la primera vez que lo sentí patear", relató Valentina.

Valentina tiene 29 años, nació en Villa Carlos Paz y comenzó su carrera en el modelaje tras inscribirse en una agencia de modelos de Buenos Aires. Desde entonces, su carrera fue cada vez en mayor ascenso: fue Miss Argentina en 2014 y desfiló en varios países, como Brasil, Estados Unidos y México, y en muchos eventos de la Fashion Week.