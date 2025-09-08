El príncipe Guillermo y su hermano Enrique rinden homenaje a la difunta reina Isabel

FOTO DE ARCHIVO. El príncipe Guillermo y el príncipe Enrique de Gran Bretaña llegan a visitar el centro comunitario Support4Grenfell en Londres, Inglaterra

El príncipe Guillermo y su esposa Catalina encabezaron los homenajes reales para conmemorar el tercer aniversario de la muerte de la reina Isabel el lunes, mientras su hermano el príncipe Enrique voló a Gran Bretaña y también presentó sus respetos a su abuela en su lugar de descanso final.

Isabel, la monarca británica que más tiempo ha reinado, falleció a los 96 años el 8 de septiembre de 2022 en el castillo de Balmoral, su refugio de verano en Escocia, tras 70 años de reinado.

Para conmemorar el fallecimiento de la reina, el heredero al trono Guillermo y Catalina visitaron la filial local del Instituto de la Mujer (WI) cerca de su casa en Windsor, una organización muy querida por la difunta reina.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Isabel fue miembro del WI durante 80 años y presidenta de la rama cercana a su casa de Sandringham, en el este de Inglaterra, desde 2003 hasta su muerte.

Poco después de llegar de California, Enrique, el hermano menor de Guillermo, visitó la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor, a menos de 16 kilómetros de distancia, para depositar flores en el lugar donde descansa la reina junto a su esposo, el príncipe Felipe.

A pesar de su proximidad, no se espera que Enrique, distanciado de su familia tras un sonado desencuentro, vea a Guillermo durante su visita a Gran Bretaña esta semana, aunque se especula con la posibilidad de que se reúna con su padre, el rey Carlos, por primera vez en 20 meses.

El propio Carlos se aloja actualmente en Balmoral con su esposa la reina Camila y no tenía previsto celebrar públicamente la ocasión, que es también el aniversario de su acceso al trono.

La cuenta X de la familia real publicó una foto de la difunta monarca con el mensaje "Recordando a la reina Isabel II, 1926-2022".

Con información de Reuters