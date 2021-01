El creciente aumento de positivos de coronavirus es un tema de preocupación en los medios de comunicación debido a la exposición que tienen sus integrantes en los estudios de televisión. Una prueba de ello es Intrusos, que informó el contagio de una de sus figuras.

Este sábado, Débora D’Amato contó que se contagió de Covid-19. A través de las redes sociales, indicó cómo se encuentra y aclaró que su hija Lola no contrajo el virus.

"Soy #Covid_19 positivo. Mi hija Lola, no. De todas formas es parte de mi burbuja diaria, por ende. Lo mío fue percepción ante un positivo (laboral) cercano. En cuanto me enteré el + de mi compañera, me hisopé (sin síntomas). Siete días atrás fue mi último contacto con ella", manifestó la panelista de "Intrusos".

Y en otro tuit, dijo: "Lola hisopada, pilas, activa. Yo no. Mi percepción fue acertada y el hisopado se hizo a la tarde y a las pocas horas me dieron el resultado. Ahora tengo fiebre, tos, dolor de cuerpo y más. Difícil con una beba activa pero no hay opción. Gracias por el interés".

Según informó PrimiciasYa.com, sus compañeros del programa de América TV deberán hisoparse y el ciclo de espectáculos saldría vía zoom desde el lunes, hasta que estén los resultados.