En las últimas horas, se conoció una noticia que generó revuelo en la televisión argentina: Guido Zaffora tomó la decisión de renunciar en Intrusos, programa en el que trabajó durante tres años. Pese a que indicó que se llevó una gran experiencia, el panelista destapó una interna que no dejó muy bien parado a Jorge Rial, Rodrigo Lussich, Débora D’ Amato y Adrián Pallares.

En diálogo con el programa Gossip, por Kuarzo, Zaffora dejó en claro que hubo ciertos asuntos que influyeron para que tomara la decisión de marcharse de Intrusos y que con algunos compañeros no tenía una gran relación: "Uno siempre se guarda cosas, siempre. Sí, obvio que me guardé cosas. Mucha gente quería que hable mal del programa, de mis compañeros. Muchos me incitaban a eso".

"Hablaría muy mal de mí hablar de un programa en el que estuve tres años, donde me dieron laburo y me trataron muy bien. Tengo que decir que, más allá de cualquier cosa, me trataron muy bien. Más allá de que tenga o no afinidad con otros compañeros. Porque no tenía afinidad con todos", agregó el joven de 35 años.

asimismo, Guido Zaffora comparó su experiencia en el programa de América TV con la que tuvo en El Trece: "No me pasó lo mismo que con Este es el Show, donde nos hicimos todos amigos y el chat del programa sigue activo. Todos seguimos hablando. Yo, la verdad, es que con los de Intrusos no hablo más. No tengo relación con mis compañeros de Intrusos porque eran compañeros. Hablo con mis excompañeros como Marian Calabró, Angie Balbiani y con Marcela Tauro, que intercambiamos algunos mensajes”.

La versión que circula desde hace algunos días es que Zaffora se fue de Intrusos por problemas con Rodrigo Lussich. Sin embargo, el propio panelista indicó: “Igual, yo no me fui por Rodrigo. Entiendo que está eso de Rodrigo en el imaginario. Yo no me fui por él. Este año fue muy complicado. Cada uno tiene su lugar y cuando éramos cuatro más todavía. Cada uno tenía su personalidad. Yo soy muy diferente a Rodrigo, muy diferente a Débora D’ Amato y muy diferente a Adrián Pallares”.