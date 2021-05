Débora Plager y Paulo Vilouta contra Fabián Doman y la producción de Intratables

El efecto mariposa hizo lo suyo en América TV cuando el conductor de Intratables, Fabián Doman felicitó a Ignacio Ortelli, una de las últimas incorporaciones al staff. Pero lejos de sumarse a la celebración, estalló la guerra en el piso cuando los periodistas Paulo Vilouta y Débora Plager pusieron sobre la mesa su descontecto tanto con la producción del programa como con el conductor.

"Los que somos históricos de este programa hemos acertado infinidad de cosas y jamás tuvimos nada", reclamó Paulo Vilouta, uno de los históricos del ciclo, cuando felicitaban al compañero. Débora Plager no tardó en sumarse al reclamo y se dirigió a Doman: "En tantos años no te dimos ningún motivo para aplaudirnos...".

Lejos de poner paños fríos al asunto, el conductor de Intratables le aseguró a la periodista que "no". A partir de estas diferencias, Intrusos en el Espectáculo, el programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en la misma señal, y buscaron el testimonio de "los celosos" del programa que dirige Fabián Doman... Y también de "los nuevos"

Débora Plager se refirió al encontronazo de la noche anterior entre históricos y nuevos y sentenció: "Es indignante que den una información y los aplaudan. Que hagan un informe. Nosotros desde hace años que estamos en el programa. Hemos traído primicias, impacto, información de relevancia, Martín Fierro y nunca un reconocimiento. El problema es de la producción y de Doman".

Luego, Paulo Vilouta, otro de los celosos, definió su posición y deslizó un dato inquietante: "Es una situación donde hay que poner un poco de límite porque los históricos estamos muy atentos a lo que está pasando", expresó. "Los nuevos empezaron una campaña. Primero armaron un chat y después al aire empezaron a destacar cosas. Le arman un tape… El señor Candalaff se cree que porque es más joven puede adjudicarse algún tipo de beneficios", denunció.

Por su parte, los nuevos referentes del ciclo, Carmela Bárbaro, Ignacio Ortelli y Martín Candalaff echaron más leña al fuego y cargaron directamente contra Paulo Vilouta. "Me quedé discutiendo después del aire porque no me creían que había estado en el programa en 2013. Me quedé buscando pruebas. No sé de qué lado ubicarme. Me dio dolor que el señor Vilouta me negara", lamentó Carmela Bárbaro.

Martín Candalaff, otro de "los nuevos" de Intratables, se sumó a lo que indicó la periodista y también cargó contra la actitud territorial de Vilouta. "Me angustia mucho cuando llego todos los días y me señalan como el nuevo. Vilouta dice que está hace 9 años en el programa, ya lo sabemos", remató.

Por su parte, Ignacio Ortelli prefirió no dar nombres y se limitó a compartir su visión sobre la dinámica del programa al que llegó este año. "Hay mucha pica con los nuevos, soy un recién llegado. No entiendo por qué. Yo conté una información y Fabián (Doman) quiso armar un informe". "En los cortes siento mala onda", lanzó.