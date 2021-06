Florencia Carignano dejó en offside a Débora Plager en Intratables

Florencia Carignano, directora de Migraciones Nacional, dejó muy mal parada a Débora Plager en plena transmisión de América TV. El video se hizo viral en las redes sociales.

Pese a que en la Argentina se viene vacunando a buen ritmo, la situación sanitaria es compleja en todo el mundo. Hay dos variantes del coronavirus que preocupan y mucho: la Delta y la de Sudáfrica. Frente a esto la Dirección Nacional de Migraciones Nacional pretende penalizar a todas aquellas personas que ingresen al país y no cumplan con la cuarentena obligatoria. Teniendo en cuenta esto, Florencia Carignano -titular del organismo- le concedió una entrevista a Intratables, en la que se cruzó con Débora Plager, a quien dejó en ridícula con un picante comentario.

El pasado lunes por la noche, Carignano charló en América TV e hizo foco en los peligros de las nuevas cepas que el organismo quiere evitar que ingresen al país: "La cepa Delta y la cepa sudafricana son dos cepas que nos preocupan y nos ocupan". Y agregó: "Estamos fijándonos qué pasa en el mundo: Francia, Israel o Chile que le prohiben a los ciudadanos salir del país. Ahora están abriendo en el verano europeo y se abren un poco las fronteras. Por ejemplo, en Francia hay que tener un motivo impostergable para salir".

Ante la mirada de Débora Plager, Carolina Losada, Diego Brancatelli, Gustavo Grabia y el conductor Fabián Doman, entre otros, la Directora de Migraciones Nacional advirtió: "En este momento estamos en una situación complicada porque hemos visto que hay un determinado porcentaje de la sociedad, que no cumple con la cuarentena, que es lo que va a colaborar en que se propaguen las nuevas cepas que hoy no están en la Argentina. Como Estado Nacional, nosotros no somos comentaristas de la realidad. Nosotros generamos políticas públicas todos los días y tomamos decisiones todos los días. En este caso, es siempre a favor de los argentinos".

Frente a las críticas que los panelistas del programa y los medios hegemónicos viene haciendo sobre la campaña de vacunación para desestabilizar al Gobierno Nacional, Carignano subrayó: "Nuestro proceso de vacunación es muy exitoso, por más que digan todo lo contrario y lo quieran empañar. Hay muchísimas vacunas. De hecho, la Provincia de Buenos Aires pasó a vacunar mayores de 40 años y la Ciudad de Buenos Aires empieza a hacerlo mañana (NdeR: por hoy martes 22 de junio), hay lugares en los que están vacunando a mayores de 30 años. Hay vacunas y están llegando 6 millones de vacunas".

"No queremos empañar ese proceso de vacunación porque no queremos que vuelvan a aislarse a sus casas sino que salgan a trabajar, que produzcan y queremos que los chicos vayan al colegio. Para eso, tenemos que cuidar que no ingresen nuevas cepas. Es fundamental y en base a los números que tenemos hoy sobre la mesa, el Jefe de Gabinete que coordina todas las acciones junto al Ministro del Interior y al Presidente, seguramente van a tomar decisiones para proteger a todos los argentinos que queremos vacunarnos y llegar a la felicidad", agregó la funcionaria.

El picante comentario de Florencia Carignano que dejó mal parada a Débora Plager en Intratables

Luego de que Florencia Carignano -titular de Migraciones de la Nación- resaltara que el proceso de vacunación fuera exitoso en la Argentina, Débora Plager intentó bajarle el precio a la gestión del Gobierno y manifestó: "Hay otro dato. Según lo que dicen todos los médicos y los que asesoran al Gobierno, para hacerle frente a las cepas Delta y a la de Sudáfrica es con las dos dosis aplicadas. Y acá tenemos un problema muy serio respecto a la aplicación de la segunda dosis, sobre todo los casi 10 millones que están esperando. No sé si tiene una respuesta la funcionaria".

Florencia Carignano: "Sí, nosotros entendemos y hemos visto estudios como el de Gran Bretaña, que tuvo que abrir y de repente tuvo que postergar la apertura porque tiene que vacunar a más personas con la segunda dosis. Hoy entendemos que esa es nuestra prioridad".

Débora Plager: "Pero no hay vacunas".

Florencia Carignano: "¿Cómo no hay? Llegaron la semana pasada 400.000 de la segunda dosis".

Débora Plager: "Pero faltan 7 millones".

Gustavo Grabia: "Hay 1 millón de personas que, en el cupo de tres meses, están esperando la segunda dosis".

Florencia Carignano: "No, no se vencen. Lo dijo la ministra Vizzotti. Hablemos con propiedad. Las vacunas no se vencen. Al que se le venció fue a la gestión anterior (NdeR: haciendo referencia a las 4 millones de vacunas que el macrismo dejó que se vencieran y que en agosto de 2020 fueron encontradas por el Gobierno de Alberto Fernández)".

Débora Plager: "Usted no es doctora y yo tampoco lo soy. En el Gobierno todos coinciden que la vacunación completa son dos dosis. Yo no hablo de vencimiento, pero hay una convención internacional que afirma que la vacunación completa es con dos dosis. Como la Directora de Migraciones hizo aseveraciones médicas, yo por eso lo digo. Ella habla como si fuera médica".

Florencia Carignano: "No hice ninguna aseveración como médica ni de ningún tipo. Lo que yo hago es escuchar y muy atentamente a la Ministra de Salud, que sabe del tema. Ella lo que dijo es que las vacunas no se vencen y que la primera dosis de la Sputnik V es de las que más protecciones da".

Débora Plager: "No con la variante Delta".

Florencia Carignano: "Está bien, no lo voy a discutir porque no soy médica. Inviten a Carla Vizzotti para hablar del tema. Lo que sí sé es que estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para retrasar la variante Delta. No somos ingenuos y sabemos que, mientras haya circulación del virus, la variante puede llegar a entrar".

Acreditando a la Directora de Migraciones Nacional, Paulo Vilouta comentó: "Nosotros no somos médicos".