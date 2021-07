Fantino se reencontró con Jorge Asís y lo sorprendió con un planteo: "Fueron injustos conmigo y tendrías que haber saltado"

El conductor y el escritor se volvieron a juntar en una mesa para debatir la actualidad política en Intratables.

Alejandro Fantino y Jorge Asís se volvieron a encontrar. Luego de compartir años en Animales Sueltos, donde compartían una mesa para hablar de la actualidad política, ahora retornaron a ese formato pero en Intratables. Parecía que todo volvía a ser como en los viejos tiempos, hasta que el conductor aprovechó un momento de la charla para sacar una vieja espina que le quedó con el Turco.

"Nosotros empezamos a charlar hace muchos años. Era una época en la que te criticaban mucho desde el kirchnerismo y después te empezaron a amar, porque vos vas cantando antes de que pasen las cosas. Vas olfateando como se acomoda el poder dos o tres años para adelante. Fuiste uno de los primeros en tener miradas críticas al macrismo, cuando nadie lo hacía, la prensa estaba toda alineada", recordó Fantino, mientras Asís lo miraba atentamente y terminó por responderle: "Se pensaban que tenían 10 años por delante de macrismo, con vos lo hemos hablado".

Pero cuando todo parecía flores, el conductor de Intratables lo sorprendió con un planteo: "Ahí fueron muy injustos conmigo y vos deberías haber saltado. Porque yo hice una analogía con el Village Racket y mis amigos gorilas del club, que no son todos pero tengo alguno, y mis amigos decían 'nos quedamos diez años' y me sacaron eso". El escritor no podía esperar a que su colega termine su frase que interrumpía una y otra vez aclarando que si había "saltado" por él.

"Te sacaron eso y yo salté y dije que Fantino lo decía para empujarme a mi y que me acelere. Lo que pasa es que eras vos el objetivo, al que querían embocar era a vos", aclaró. Fantino, por su parte, dejó en claro que estaba todo bien entre ambos y siguió adelante con el debate.

Cómo le fue a Fantino en su debut al frente de Intratables

En un lunes repleto de cambios y regresos en las grillas de América TV y El Trece, destacó el debut de Alejandro Fantino al frente de Intratables, en el que con 2,2 puntos de rating marcó la medición más alta del ciclo en lo que va de julio. Con la consagración de la selección argentina todavía fresca, el conductor comenzó el programa político festejando la Copa América junto con Los Totora en vivo y haciendo un mea culpa por algunas de las críticas que realizó anteriormente al combinado nacional.