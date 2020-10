El cantante de cumbia también fue contra Dady Brieva y aseguró que Brancatelli "es un ñoqui del Estado".

El Dipy, quien en realidad se llama Ángel David Martínez, es uno de los cantantes de cumbia más icónicos del final de la década del 2000. Actualmente, es un artista que se dedica a militar al macrismo en las redes sociales y en cada programa a donde va. Lo hizo una vez más en Intratables, donde no sólo apuntó contra el Gobierno de Alberto Fernández: también insultó de forma violenta a Diego Brancatelli.

Tal fue el nivel de agravios que el conductor Fabián Doman decidió pararlo en seco. Al oír semejantes palabras contra su compañero y panelista en América TV, el conductor del ciclo informativo: "No, no. Bueno, terminamos acá". Ahora bien, ¿cuáles fueron las palabras que El Dipy lanzó contra Diego Brancatelli?

El Dipy: de "si lo cruzo a Dady Brieva le pego un cachetazo" a "vos sos un sorete"

Antes de insultar a Diego Brancatelli, el cantante de cumbia cuyas canciones más destacadas se han titulado Nena, a tu cola le falta crema o El Bronceador también cruzó a Dady Brieva y le envió una amenaza en vivo: "Si lo cruzó a Dady (Brieva) le pego un cachetazo por atrevido. A Dady lo conocí acá en la puerta de este canal, lo amaba con toda el alma porque me parecía un artista del carajo, pero me decepcionó con estas cosas. Es otro tipo y parece que no es él”.

“¿Ahora vas a dar la dirección también?", le contestó Brancatelli, quien hizo alusión al nefasto accionar de Diario Clarín publicando la ubicación de la casa de Cristina Kirchner en la manifestación del 12 de octubre. En ese momento, El Dipy no pudo contener su ira y lanzó palabras repudiables en vivo.

“Cuando su Gobierno hace una cagada, cierra el culo. El año pasado con el dólar a 46 pesos lloraba y hoy que está a 167 pesos salió a llorar recién hace dos días, entonces, esas cosas no se hacen”, aseguró el cantante. Allí, Brancatelli le pidió mesura: "Es una máquina de repetir frases comunes, te pido que te tranquilices”.

El insulto de El Dipy por el que Doman decidió frenarlo en seco

“Yo estoy tranquilo amigo, ¿sabés por qué? Porque salgo a la calle, me tomo el bondi y me voy saludando con todo el mundo. Vos tenés que venir en tu camioneta y encerrarte en el country porque a vos no te quiere nadie. Vos sos un sorete de persona. Con los soretes como vos no puedo hablar y seguí siendo ñoqui del Estado", concluyó El Dipy, en uno de los actos más impunes frente a una cámara de televisión en los últimos años. Fue por este motivo que Fabián Doman decidió dar por finalizada la charla y Brancatelli pidió más criterio a la hora de convocar entrevistados.