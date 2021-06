Qué es Fastly y por qué anda mal Internet en todo el mundo

Una falla en una empresa de tecnología e internet generó que varios sitios conocidos dejaran de funcionar.

Una falla en la CDN (Content Network Distribution), en la red de distribución que ofrece la empresa Fastly generó un apagón informático este martes a primera hora. Alrededor de las 5.30 AM ET los sitios como Twitch, The New York Times, CNN, Target, The Guardian, Financial Times y Reddit, entre otros, sufrieron graves problemas de conectividad.

A pesar de que el inconveniente ya se resolvió, aún no se sabe qué fue lo que ocasionó el problema. En un primer, la empresa Fastly dijo que “estaban identificando el inconveniente” y luego atinaron a explicar que encontraron la falla y que fue reparada.

¿Qué es Fastly?

Fastly es una empresa que presta servicios de software y tecnológicos que fue fundada en 2011 y cuenta con más de 1000 empleados. La compañía fue fundada por Artur Bergman y cotiza en la bolsa de Nueva York desde el 2019. En el 2013, la empresa recaudó USD 10 millones en fondos de la Serie B y año a año fue creciendo y sumando más capital.

Adquirió CDN Sumo en 2014, y en 2017 lanzó su plataforma en la nube perimetral junto con la optimización de imágenes y un firewall de aplicaciones. Además, el año pasado se anunció la adquisición de la empresa de ciberseguridad Signal Sciences por USD 775 millones.

Fastly tiene una amplia cartera de clientes y se especializa en ofrecer, principalmente, servicios que apuntan a optimizar el funcionamiento de las páginas web a través de las redes de distribución de contenido que fue donde hubo una falla que afectó a varios sitios.

La red de distribución de contenidos permite, como ellos mismos explican en su página, “distribuir aplicaciones y sitios más rápidos, difundir vídeos de la mejor calidad y gozar de visibilidad en tiempo real con una plataforma ágil que da prioridad a las API”.

En tanto, la empresa destaca en su página que cuenta con una red escalable y que utiliza POP de alto rendimiento repartidos estratégicamente para ayudar a trasladar los datos y las aplicaciones más cerca de los usuarios, y así distribuir contenido actualizado con mayor rapidez.

En tanto, aún no hay una expiación clara sobre la caída que afectó a cientos de miles de sitios