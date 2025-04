¿Cómo pedirle a la Inteligencia Artificial ideas para decorar el hogar?

Cómo decorar la casa con Inteligencia Artificial.

Hace unas semanas, la Inteligencia Artificial de ChatGPT se volvió viral porque comenzó a entregar imágenes a partir de la imitación de diferentes estilo de animación. El paso de los días expone que tiene una función que puede ayudar a tomar decisiones sobre cómo decorar el hogar de acuerdo a ciertos comandos que se le especifiquen.

Si bien las funciones más elaboradas que entregan respuestas más complejas se encuentran reservadas para los planes premium, los servicios gratuitos que brinda esta aplicación permiten obtener una serie de beneficios que podrían ser de gran ayuda para resolver algunos problemas diario. En este caso, una persona decidió pedirle ayuda a la Inteligencia Artificial para que le dé una mano a la hora de llevar a cabo un proceso que despertó varios comentarios.

Cómo decorar la casa con Inteligencia Artificial.

"Le pedí a ChatGPT que me dé ideas de decoración para la terraza y me voló la cabeza", expresó PiermariniRena, como figura su usuario de X (Ex Twitter). En la foto que le devolvieron se puede apreciar que le sugirieron que coloque una alfombra, dos sillas plegables, un banco y varias plantas para que el lugar adquiera una vibra distinta. Solo alcanza con subir una captura del espacio y escribirle a la aplicación qué opciones considera para iniciar el proceso de decoración.

Sin embargo, el accionar no fue muy bien recibido por los demás usuarios. "¿Cómo vas a necesitar que una IA te recomiende poner dos sillas y un par de macetas?", señaló una persona. "La Inteligencia Artificial te puso 7 macetas y un sofá. ¿No sabías hacer tú eso?", agregó un segundo. Aunque la explicación de Piermarini fue bastante clara. Su objetivo era demostrar qué tipo de criterios tiene la tecnología y cómo puede llevar a cabo proceso de decoración al punto que de mejorar podría reemplazar a personas que realizan este trabajo.

Son el futuro: las 5 carreras de la UBA que conviene estudiar, según la IA

Así como se puede usar la tecnología para pedirle consejos sobre cómo decorar espacios del hogar también se le puede sugerir que haga un resumen sobre las carreras que se recomiendan estudiar en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Cada una de las respuestas elegidas cuenta con un importante respaldo para que se tenga en consideración.