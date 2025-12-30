La IA ChatGPT detalló que un nuevo BlackBerry vendría con una pantalla AMOLED 5,5" con proporción "cómoda" para tipografía pero sin perder portabilidad.

El modelo de celular BlackBerry más popular y masivo a lo largo de la historia de nuestro país fue el Curve 8520 de la canadiense Research in Motion (RIM). “Entre 2009 y 2012, se volvió casi un estándar social, especialmente entre jóvenes y estudiantes gracias a la Explosión del BlackBerry Messenger (BBM)”, remarcó la Inteligencia artificial y reveló cómo sería un modelo 2026 “Industria Argentina”, junto con todas sus características técnicas.

“Fue, para muchos usuarios argentinos, el primer 'smartphone' real, antes del desembarco masivo de Android. Incluso cuando ya estaba tecnológicamente superada, siguió usándose por BBM y por su bajo costo en el mercado usado”, explicó el asistente virtual ChatGPT, antes de mencionar los detalles del hipotético nuevo dispositivo.

Del mismo modo, el asistente virtual señaló: "En Argentina fue anunciado para llegar al mercado en septiembre de 2009, disponible con las tres principales operadoras (Claro, Movistar y Personal), buscando ser una opción más económica para nuevos usuarios de smartphones". "Un hito importante fue en 2011, cuando RIM inició la fabricación del BlackBerry Curve 8520 en Argentina, en una planta en Tierra del Fuego junto a la empresa local Brightstar", agregó.

Así es el BlackBerry Curve 8520 modelo 2026 “Industria Argentina”, según la IA

Respecto al modelo nuevo, la Inteligencia artificial remarcó: “Esta edición 2026 reinterpreta el espíritu del Curve 8520 clásico —teclado físico, mensajería eficiente y robustez— adaptándolo a los estándares actuales sin perder identidad”.

Diseño

Teclado físico QWERTY híbrido táctil: Teclas mecánicas que también responden al tacto para gestos y escritura predictiva.

Teclas mecánicas que también responden al tacto para gestos y escritura predictiva. Pantalla AMOLED 5,5" 18:9: Proporción cómoda para tipografía pero sin perder portabilidad.

Proporción cómoda para tipografía pero sin perder portabilidad. Carcasa en aluminio reciclado y detalles en fibra de carbono: Fabricado localmente con materiales sostenibles.

Así se ve el BlackBerry Curve 8520 modelo 2026 “Industria Argentina”, según la Inteligencia artifificial ChatGPT.

Hardware

Procesador: Chip Argentino “Pampa X1” (ARM-based). Diseñado por centros tecnológicos de CABA y Rosario.

Chip Argentino “Pampa X1” (ARM-based). Diseñado por centros tecnológicos de CABA y Rosario. Memoria/RAM: 8–12 GB. Enfoque en multitarea ligera y eficiencia energética.

8–12 GB. Enfoque en multitarea ligera y eficiencia energética. Almacenamiento: 128–256 GB. Expandible con microSD.

128–256 GB. Expandible con microSD. Batería: 4 500 mAh. Autonomía extendida para varios días con uso de BBM moderno.

Conectividad

5G / 4G Dual SIM: Compatible con bandas usadas en Argentina y la región.

Compatible con bandas usadas en Argentina y la región. Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.3

USB-C con carga rápida y reverse charging

Cámara

Principal 64 MP + Ultra gran angular 16 MP: Buena fotografía diaria, sin competir con gamas premium.

Buena fotografía diaria, sin competir con gamas premium. Frontal 32 MP con enfoque inteligente.

Software

BlackBerry OS 2026 Edition (Linux-based seguro): Con énfasis en mensajería, cifrado de datos y productividad local.

Con énfasis en mensajería, cifrado de datos y productividad local. Bootloader cerrado para seguridad, pero con aplicaciones Android autorizadas.

BBM-Next: evolución de BBM con mensajería cifrada, canales temáticos y funciones de colaboración.

Extras