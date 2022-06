Alerta Amber llega a Instagram: para qué sirve esta nueva notificación

Esta campaña busca colaborar en el hallazgo de infantes que se encuentran desaparecidos. El nombre de la Alerta Amber se debe a un caso ocurrido en Estados Unidos en 1996.

Instagram lanzó la campaña Alerta Amber cuya meta es ayudar a localizar niñas y niños perdidos. Se trata de un sistema de notificación de menores de edad al que se adhirieron varios países del mundo: comenzó en Estados Unidos pero en las próximas semanas también se dará en 25 naciones como México, Guatemala, España, Argentina, Ecuador y Reino Unido.

El nombre de esta movida es en homenaje a Amber Hagerman, una niña de 9 años que fue secretada en Texas en 1996 y apareció días más tarde asesinada. A pesar de que en la mayoría de los países la campaña tendrá ese nombre, en algunos de ellos será reemplazado por un caso de desaparición infantil emblemático de ese lugar.

En Argentina la campaña llevará el nombre de Alerta Sofía, en alusión a Sofía Herrera, la pequeña de 3 años que desapareció en Tierra del Fuego en el año 2008 y aún se desconoce su paradero. Por otro lado, en Jamaica se homenajeará a Ananda Dean, desaparecida y asesinada en 2008.

La directora de Confianza y Seguridad de Meta, Emily Vacher, se expresó sobre esta medida: "Hemos estado trabajando con diferentes organizaciones en todo el mundo y aquí en Estados Unidos con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés) para lanzar este proyecto", soltó en diálogo con Infobae. Y agregó: "La fotografía del niño perdido es muy importante y no hay mejor plataforma para compartir esas fotos que Instagram. Queríamos que esta iniciativa estuviera realmente bien hecha por eso trabajamos con diferentes organizaciones en el mundo".

Cómo es el funcionamiento de la Alerta Amber

"En cada país hay un organismo, que puede ser de gobierno o una entidad no gubernamental (según el acuerdo firmado en cada país), que se encarga de enviar a diferentes oficinas de Meta en el mundo las fotos de los menores desaparecidos", enunció la directora sobre el funcionamiento de esta campaña. Y sumó: "Ese aviso será visto solamente en el feed de Instagram de los usuarios que se encuentran en el área de búsqueda correspondiente ala zona en la que desapareció el menor. No queremos enviar alertas masivas a todo el mundo, porque si la gente recibe muchas alertas y siente que no puede ayudar dejará de prestar atención a estos avisos".