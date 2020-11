Baby Etchecopar sufrió un violento robo y terminó en el hospital por una luxación en su hombro. En declaraciones a TN, el conductor macrista aprovechó para brindar detalles de lo ocurrido y terminó con un mensaje contra Alberto Fernández.

"Salía de la radio por Arenales, llego a la esquina, un tipo grandote como de 1,80 se me tira encima de atrás, cae encima mío, comenzamos a pelear, pero cuando caigo me luxo el hombro, y me saca el reloj. El tiempo que estuvimos peleando el suelo le dio tiempo a la policía para actuar, gracias a la gente del bar que empezó a gritar, se portaron bárbaro", describió el periodista, entrevistado por Dominique Metzger.

Baby aclaró que "eran dos, uno se escapó, y al otro lo agarraron". Según informó el periodista Mauro Szeta, la policía recuperó incluso el reloj del conductor. "Yo mucho no vi, del dolor, vi un sobrehueso en mi hombro y me asusté", aclaró Etchecopar.

"Tengo un dolor bárbaro en el hombro, un huesito salido, pero como todos decimos, la saqué barata. Ahora estoy con 20 días de reposo hasta el próximo robo", ironizó Baby. En cuanto a la zona donde se ubica Radio Rivadavia, su lugar de trabajo, relató: "Todo el día roban por ahí. Es un desastre. La policía hace todo lo que puede pero parece que no se puede".

Baby Etchecopar criticó a Alberto Fernández tras el robo

Por último, aprovechó el espacio en el noticiero de TN y lanzó duras críticas al presidente. "Tengo la sensación que tenemos un país maravilloso que si cambiamos la justicia y el garantismo podemos tener el mejor país del mundo. No quiero bajar una línea política, pero si tenés un presidente que dice que los ricos son los culpables de todo, los pobres son las víctimas, el resentimiento es muy grande. No podes caminar por la calle".

"No hay que bajar línea política de resentimiento, sino de cordura y justicia. Siempre confío en un país mejor gobernado por gente decente. Que seamos un país como esos donde pagas el pasaje y decís acá no hago esto porque voy preso", pidió. "Yo laburo desde los 13 años, laburá y podes tener todo. Pero si el mérito no sirve, el chorro es una víctima. Son todos mensajes contradictorios", concluyó.