El actor que reside en Caseros, Tres de Febrero, no se encontraba en su casa al momento del robo.

Dos delincuentes fueron detenidos hoy tras haber intentado robar en la vivienda del actor Osvaldo Santoro, quien se encuentra de vacaciones en Córdoba, y uno de ellos sufrió un roce de bala en una de sus piernas, en el partido bonaerense de Tres de Febrero, informaron fuentes policiales.

El hecho se registró esta madrugada en la casa situada en Rebizzo al 4900, de Caseros, en jurisdicción del mencionado municipio. Fuentes policiales informaron a Télam que todo comenzó cuando dos ladrones violentaron la reja de una de las ventanas del inmueble mediante un criquet de auto y un vecino observó la situación.

El hombre dio aviso al 911 y personal de la comisaría 1ra. de Caseros arribó al lugar de inmediato, tras lo cual detuvieron a uno de los sospechosos. Según las fuentes, el cómplice estaba armado e intentó escapar pero uno de los efectivos efectuó un disparo que rozó su pierna izquierda, por lo que fue apresado en el lugar.

En su poder, la Policía secuestró un revólver Doberman calibre 32 largo, con su numeración suprimida y sin municiones. Además, los efectivos se incautaron de un Peugeot 207 negro con el que se movilizaron y el criquet, destornilladores, una barreta y guantes.

"Estoy en Córdoba... no es la primera vez. El año pasado, para la misma fecha, me pasó algo similar. Ahora mi hijo está en la fiscalía, esperando para declarar con otros testigos desde las 3 de la mañana... por lo que me cuentan, es la misma persona que entró el año pasado", relató el actor en el magazine "Nosotros a la mañana" (El Trece)

Y agregó que algo similar le ocurrió el año pasado: "Exactamente la misma fecha del año pasado, no es casual, es gente de barrios cercanos, evidentemente donde ven el momento dejan marcas. Pusimos un refuerzo en la reja pero aparentemente, no sirve. Siempre hay gente merodeando la zona... pasan cosas como estas porque es lo que se vive hoy en día. Esta vez no llegaron a robarme nada". Los detenidos, de 27 años, quedaron a disposición de la fiscalía en turno del Departamento Judicial San Martín.

Durante la cuarentena, el actor hizo una misión solidaria repartiendo bolsones de alimentos para los actores en mala situación económica. Santoro fue Concejal de Tres de Febrero y miembro activo de la asociación SAGAI. Además, cuenta con una vasta trayectoria en roles cinematográficos, televisivos y teatrales.