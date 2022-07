Fran Romero revela cuánto dinero gana un influencer y reflexiona: "Hay que estar preparado psicológicamente"

Fran Romero, referente del mundo de las redes sociales, le explicó a El Destape cuáles son las claves para convertirse en influencer y cómo ganar dinero incluso más que un profesional de otro ámbito. Los obstáculos para llegar al éxito, las presiones con las que hay que lidiar y la red social que considera que superará a Instagram.

El mundo de las redes sociales cada vez tiene un lugar más preponderante en la vida del ser humano. En los últimos años, y a partir del gran crecimiento y variedad de las plataformas digitales, cada vez hay más gente dispuesta a ofrecer un contenido que capte la atención de miles o millones de usuarios para poder monetizar. Sí, actualmente "ser influencer" es considerado un trabajo y hay quienes trabajan para potenciar marcas o personalidades que pretenden resaltar en las redes. Fran Romero, joven que montó una empresa dedica a este rubro novedoso y también exitoso, le reveló a El Destape algunos puntos fundamentales para convertirse en un influencer, cuánto dinero se gana en promedio y con qué obstáculos hay que lidiar en el ambiente.

A los 15 años, Fran comenzó a hacer sonar su nombre en Twitter, donde logró monetizar luego de conseguir muchísima viralidad con sus tuits. ¿Cómo? Las marcas lo contactaban y le pagaban. Con el tiempo conformó un grupo de trabajo y fundó Influencia Inc, empresa dedicada a crear contenido para marcas o personalidades que pretenden conseguir viralidad, seguidores o convertirse en influencers de distintos ámbitos.

"Influencia Inc la armé con el rol de profesionalizar todo. Lo vengo haciendo hace años. Todo lo que aprendí fue a prueba y error. No es que encontré una persona que me dijo cuál era la técnica. Fueron muchos años", sostuvo. Y dejó en claro de qué manera suelen plantear las estrategias de trabajo: "Hoy tengo community manager, personas que hacen prensa, campañas publicitarias, vinculamos las marcas... armamos la imagen de arriba a abajo. Si viene una marca que empieza de cero, la armamos y la posicionamos. Nos vinculamos con las marcas. Si viene una marca de juguetería que nos dice 'queremos viralizar nuestro contenido', nosotros les armamos una campaña y tratamos de meter influencers, pero no metemos a cualquiera. Metemos gente que tenga relación con el producto que queremos promocionar".

Con 22 años, y ya mucho más maduro, el joven señaló por qué las redes sociales son tan importantes para la vida de las personas: "Esto es como un currículum. Hay que tener las redes sociales prolijas para que te abra puertas. Hay que tener una buena imagen, ser prolijo, meterle contenido y todo va a salir bien". Y advirtió: "Es un tema tan nuevo que hay gente que no entiende que podés ganar plata haciendo esto y más que la gente que es profesional en otro ámbito". De todas formas, aclaró que para poder subsistir en el ambiente "hay que estar preparado psicológicamente".

Fran Romero, influencer argentino

- ¿Qué es para vos ser influencer?

"Es una persona que tiene el poder de influir sobre las personas y el poder de generar tráfico con ese beneficio. Lo puede manejar a su gusto".

- ¿Cómo fue tu camino para convertirte en influencer?

Aproximadamente, a los 15 años, empecé haciendo tuits y memes. Y de la nada empecé a ver que lograba viralidad y tráfico. A medida que iba sumando seguidores, me empezaron a hablar marcas. Y yo, en ese momento, no entendía el poder que podía tener en ese momento. Me empecé a vincular con gente del ambiente y a desarrollar técnicas para poder desarrollar esa red social. Cada vez que iba generando más contenido, me iba viralizando más e iba llegando a marcas más grandes. En ese momento, tenía la posibilidad de hacer tendencia cualquier cosa. Yo tenía mi propio equipo y aprendí a monetizar en Twitter. Trabajé con muchas marcas y muchos famosos hasta que llegó Instagram. Apenas surgió, es como todo... no sabés cómo funciona o cómo monetizar. Con el paso de los años, nos fuimos insertando en esa red social y logramos monetizar con ciertas estrategias. Todo lo que habíamos logrado en Twitter lo fuimos migrando a Instagram. A medida que Instagram creció, Twitter empezó a caer. Se empezó a monetizar Instagram y a desmonetizar Twitter. Fue un cambio que costó, no fue fácil".

- ¿Cualquiera puede ser influencer? ¿Qué requisitos y estrategias hay que aplicar para ser Influencer?

"Hay que ser original, tener carisma y animarse. Es fundamental, muy fundamental... y perseverar. No es fácil ni de un día para el otro, pero se puede al 100%. No es que porque esté saturado de influencers, no se puede. Cada vez se suman más marcas al mercado para invertir en influencers. Nunca va a haber un problema, esto se va a volver más grande. Es fundamental y es un punto a favor del ambiente".

- A veces da la sensación de que todavía hay empresas o espacios de trabajo que todavía no valoran realmente el trabajo de los community manager o de aquellos que planifican estrategias de redes sociales. ¿Cómo lo ves vos y qué les dirías para que se animen y dejen de desconfiar en este rubro?

"Es algo tan nuevo que la gente de los medios tradicionales no se animan a ejercerlo. Lo piensan como 'son redes sociales'. Es un tema tan nuevo que hay gente que no entiende que podés ganar plata haciendo esto y más que la gente que es profesional en otro ámbito. Esto está teniendo mucha repercusión y cada vez hay más personas que vienen tomándolo más personal. Creo que esto se va a ir mejorando. A medida que las redes sociales avancen, la gente se va a ir animando más. Tienen miedo porque esto recién viene explotando y esto es como un currículum. Hay que tener las redes sociales prolijas para que te abra puertas. Hay que una buena imagen, ser prolijo, meterle contenido y todo va a salir bien. A las personas que no se animan, les recomiendo que prueben en promocionar el contenido y la marca. Va a ser la nueva forma de vender en el futuro. Vi el avance desde muy abajo y esto está cada vez más arriba".

Cuál es la red social con mayor potencial en la actualidad

Según resaltó Fran Romero, la red social que mayor potencial tiene es TikTok, donde millones de personas de todo el mundo publican videos. "Recién está empezando, todavía no se llegó a monetizar, pero va a superar a Instagram. Está en la misma etapa, pero tiene más potencial porque es un medio para influir que es demasiado grande. Las marcas invierten cada vez más en las redes sociales".

En tanto, señaló por qué en TikTok es más sencillo viralizar un contenido: "Tiene tan buen algoritmo que es muy fácil pegarla. Muy fácil, demasiado. En TikTok es muy fácil viralizar, no importa la calidad del contenido, ya sea bueno o más o menos. Se puede viralizar mucho, pero no tiene el mismo impacto que Instagram. Creo que TikTok va a monetizar más que Instagram". En cambio, "Instagram está muy riguroso con todo. Te pueden cerrar la cuenta por cualquier cosa".

- ¿Creés que a Instagram le puede pasar algo similiar a Facebook y se deje de usar?

"No, yo creo que no. Instagram es abierto a todo el público. Hay personas grandes y chicas, hay influencers muy chicos que también la están pegando. Tienen 16 o 17 años y ganan cifras imposibles de imaginar. Facebook se volvió para gente más grande".

- ¿Hay alguna red social que hoy está creciendo y que tenga proyección a futuro?

"Te soy sincero, lo dudo mucho... no hay ninguna que esté en avances. Y si está explotando una plataforma, TikTok no le va a dar la chance. TikTok se está formando para la nueva era digital".

- Twitch también está creciendo cada vez más...

"No quiero hablar mucho, pero siento que va a ser como la TV. La gente de la tele está migrando a Twitch. No quiero entrar en confrontación porque ya me pasó, pero creo que está superando a todos los medios de la TV y la radio, pero respeto la opinión de los demás. Todos los programas de TV están migrando a Twitch".

Cuánto dinero gana en promedio un influencer y cómo se monetiza en Instagram o TikTok

- ¿Cuánto puede llegar a cobrar un influencer en Argentina? Por supuesto que esto debe variar de acuerdo a la personalidad y a la cantidad de seguidores.

"Un influencer que hoy recién empieza y tiene una cuenta activa, y que tiene 70.000 seguidores, gana de 300 dólares para arriba. Es como una base. Se van abriendo muchas posibilidades, dependiendo de la cantidad de marcas que vayan entrando. Otro punto importante es que una persona puede tener millones y millones de seguidores, pero quizás no genera tráfico ni la viralización que necesitamos. Eso no sirve... hay que analizar que la cuenta esté activa y que la cuenta tenga likes acordes con sus seguidores".

- ¿Cómo se hace para monetizar en Instagram o TikTok?

"Primero y principal, tenés que tener tu tráfico y ser influyente. Partiendo de ahí, nosotros lo que manejamos es la monetización. Nos encargamos de todo ese círculo de influencers, marcas y el tráfico que puede generar. Para monetizar, hay que ser un usuario activo. En cambio, en TikTok, la monetización es mediante las views (visualizaciones). La publicidad se basa en visualizaciones. La cantidad de visualizaciones que generes, es lo que te va a dar la monetización. Es como YouTube. Está haciendo el mismo algoritmo. No es automático el tema de las monetizaciones en TikTok. Una empresa cobra de acuerdo a las monetizaciones que se generan en TikTok. No es como en YouTube, que está monetizado de manera automática".

Ganar dinero por las redes sociales, una práctica que ya es tomada como un trabajo.

Cómo imagina Fran Romero las redes sociales del futuro

- ¿Como imaginás las redes sociales del futuro? ¿Te imaginás algún tipo de experiencia de red social diferente a la que vivimos actualmente?

"Todo lo que está armando Mark Zuckerberg indica que puede llegar algo exótico. Lo veo muy avanzado. Hay muchas variantes de lo que puede pasar. No sé si viste la serie Black Mirror, pero puede pasar algo como el capítulo en el que están todos dependiendo de los seguidores que tenés. Podemos estar así, pero con mucha más tecnología. Siento que va a ser fuerte".

Qué es lo que cambiaría de las redes sociales: el factor negativo con el que hay que lidiar siendo influencer

- ¿Hay algo que te gustaría o que habría que modificar en el mundo de las redes sociales?

"Lo único malo de las redes sociales que a todos les molesta es el tema del 'hate'. Es lo único que cambiaría. Twitter es una red social que muchos ya no la aprueban o no usan porque mucha gente está tirando la negativa o bardeando. El Twitter con el que empecé trabajar está recontra cambiado a lo que es hoy. Hay cuentas que lo único que hacen es 'hatear', es súper bajador eso".

- De alguna forma, mucha gente le ve todo lo positivo al hecho de ser influencer, pero también tiene sus contras...

"Siento que hay que estar preparado. Es fuerte. Hay que estar preparado. Hay comentarios negativos que pueden influir en el estado de ánimo. Es como una presión social. Es como los famosos que la están pegando y la gente dice 'wow, ¿quién es este?'. La gente que se hace famosa de la nada, a veces recibe un golpe duro. Tengo amigos que me contaron lo que vivieron".

El hateo de las redes sociales, un factor con el que deben lidiar los influencers y personalidades famosas.

- Aparte, estamos hablando de gente que no conocemos personalmente o de gente que interpreta un personaje y elabora un perfil para tratar de captar la atención. Y al mismo tiempo, no van a tener la aprobación de todo el mundo. Sucede con los grandes del deporte como Messi o Cristiano Ronaldo, por ejemplo, que hay gente que los "hatea".

"Tenés que estar preparado psicológicamente. Hay personas que no aguantan la presión de ser famosos y tiran todo por la borda. Es fuerte y para ser influencer hay que estar preparado para todo".

- Incluso, a gente muy famosa que es juzgada le dicen "debería estar preparado para padecer eso", también les afectan los comentarios negativos.

"Por supuesto que influye... hagas las cosas bien o mal, siempre hay que estar preparado porque van a haber comentarios malos. No queda otra. Y hay muchos casos de famosos que evalúan la posibilidad de cerrar las cuentas".

Realidad vs. Ficción: cuántos famosos manejan sus propias redes sociales

- ¿Qué porcentaje de famosos manejan sus propias redes sociales?

"No... las entidades más grandes ya tienen su equipo de community manager. Estamos hablando de gente como Messi, Cristiano Ronaldo, etcétera. Igualmente, hay gente que le gusta usar su propia cuenta, aunque el porcentaje es muy bajo".

- ¿Entre la personalidad famosa y su equipo de redes suele haber diálogo? ¿El equipo de redes suele consultarle qué subir o no?

"Sí, es un poco así...".