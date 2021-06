El Indio Solari y un destructivo comentario sobre Macri: "No pudo ocultar nada"

El Indio Solari brindó una entrevista en la que analizó en detalle la postura de la oposición durante la pandemia de coronavirus. Qué fue lo que dijo de Mauricio Macri.

El Indio Solari reapareció públicamente para brindar un testimonio sumamente extenso sobre diferentes cuestiones personales de la vida que lleva y acerca de su visión de lo que ocurre hoy con la oposición. En el Día del Periodista, que tuvo lugar el pasado lunes 7 de junio, el ex líder de Los Redondos manifestó su repudio absoluto a la postura que ha tomado el macrismo durante la pandemia de coronavirus. Incluso, se refirió a la impunidad con la que se maneja Mauricio Macri y lo destruyó.

En una entrevista que le concedió a Marcelo Figueras, mediante el programa de Radio Provincia, Carlos Alberto Solari fue consultado por las declaraciones de Macri, que en el programa de Juana Viale sostuvo que durante su gobierno a las 7 de la tarde cortaba con el trabajo y se ponía a ver Netflix: "El último paso que han dado es ese, cagarse en todas las mentiras y que se note, se nota todo. No han podido ocultar anda. El fiscal más importante que tenían... hay imágenes de todo tipo y está todo igual".

Asimismo, el líder de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se indignó por la cantidad de causas que hay en contra de distintos funcionarios macristas y que ninguno esté complicado con la Justicia: "Yo no vi a nadie del régimen que se dio complicado con la cana. Está este 'Pepín' (NdeR: Pepín Rodríguez Simón, operador judicial del macrismo), 'Pepín Cascarón' implicada. Es un delirio".

En tanto,sostuvo que

La indignación del Indio Solari por el negacionismo de la oposición durante la pandemia de coronavirus

"¿Por qué tiene tanta prensa la gente de mier..., los razonamientos de mier... y lo comportamientos de mier...?", le consultó Marcelo Figueras al Indio Solari. El músico no dudó y expresó: "Porque los dueños de los medios son de mier... también. La gente de mier... se une y la gente que no es de mier... también trata de unirse, pero ellos (NdeR: los grandes medios) tienen la ventaja de la fuerza bruta, de la potencia como un imperio. Lo que no entiendo es cómo hay gente que ha ido al secundario, tenga una instrucción y siga creyendo las pelotu... que se dicen ahí".

Para ilustrar el negacionismo que hay con la vacuna Sputnik V, El Indio puso un ejemplo de algo que le ocurrió mientras se encontraba haciendo las compras: "La vez pasada me cuestionaba cómo una señora que estaba en la carnicería estaba hablando pestes de la vacuna rusa y enjuiciar a la ciencia rusa, una de las ciencias más revolucionarias que han habido. Cómo esa señora dice cosas de los rusos, que no sirven... y sin embargo está lleno eso en la calle. Canallas tienen que haber, hay reyes, emperadores, presidentes y gente en lugares privilegiados para joderte siempre hay, pero que haya gente que vaya atrás de ellos como flautistas de Hamelin y que crean que es verdad...".

"Creo que hay que seguir esmerándose en la transmisión de lo que está bien y está mal. Hay gente que me cruzo y tienen estudios terciarios y definitivamente están en otro proyecto de no cuidarse, de que el rebaño se va a curar. Eso es volver al Medioevo. Hay un oscurantismo...", agregó el mítico músico.

Acerca de la postura que ha adoptado la oposición y una parte de la sociedad en cuanto a lo que han dicho los medios y la oposición durante la pandemia de coronavirus, indicó: "La gente anda ignorando cosas elementales. Es la misma gente que no creía que desaparecían gente como tampoco hoy creen que la vacuna rusa puede solucionar esto o que dicen que es lo mismo un gobierno que otro. Lo que más pueden aceptar es que todos (NdeR: los políticos) son iguales, no que un grupo afanaba y el de ahora no, eso no existe, es imposible. No pueden aceptar que se está muriendo gente, no es mentira. Andá al hospital, pelotu...".

Haciendo referencia al gran poder que han adquirido los grandes empresarios de todo el mundo, Solari indicó: "El real poder, que está atrás, no necesita coraza ya. Ya son invisibles los verdaderos dueños del planeta. Son invisibles".

Por último, realizó una reflexión personal: "He aceptado que en la vida no voy a estar cómodamente con el resto de mucha gente. La rosca política no es el camino, definitivamente no lo es. Cuando se arranca desde la rosca, no se llega a un lugar tolerable; El peligro va más rápido que todas las soluciones que tenemos".