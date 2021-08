Tani, el hijo de Alberto Fernández, recibió su DNI no binario: “Estoy muy feliz”

El artista drag compartió su alegría en su cuenta de Instagram por tener su identidad de género autopercibida marcada en su documento.

Tani Fernández compartió en una de sus historias de Instagram que le llegó el DNI con su cambio de género a persona no binaria y mostró su felicidad al respecto. A pesar de la eufórica reacción que compartió, el hijo del presidente luego aclaró que ese documento no define su identidad pero sí permite que sus derechos como disidencia de género sean respetados.

“Igual está bueno entender que un plástico no dice quién sos, ni define tu identidad, ni nada por el estilo, pero me ampara en un marco jurídico para hacer respetar mi identidad. Entonces, estoy muy feliz”, comentó Fernández en referencia al significado que tiene este paso en su vida y en la de todas las disidencias de género, según su punto de vista. El trámite del artista drag llegó a su punto cúlmine un día después de que su padre lanzara emotivas declaraciones en público sobre su decisión.

Emotivas palabras de Alberto Fernández sobre su hijo

“Es su vida. Yo siempre le digo a él que lo que quiero es que él sea feliz. Lo que me doy cuenta es con qué poco uno puede hacer feliz a mucha gente”, expresó el presidente en diálogo con Julio Leiva en la última de sus entrevistas de Caja Negra. De esa manera, Alberto aseguró que ese tipo de decisiones de la vida de su hijo no le conciernen a él.

Luego, el mandatario hizo alusión al momento en que Tani le contó que era gay y detalló que su intención fue relajar la situación y hacerle entender a su hijo que no era necesario explicar ese tipo de cuestiones. “Me acuerdo que fuimos a comer a un restaurante que quedaba en frente de la Facultad de Derecho y ahí me planteó su sexualidad. Y la verdad que yo le dije: ‘Bueno, está bien, ok. Hablemos de la facultad que es lo que me preocupa”, relató.

“Fue el día del acto. Él ya me lo había dicho un par de veces, pero ese día, cuando terminó el acto, me mandó por WhatsApp y me dijo que le parecía formidable lo que había hecho y que había empezado el trámite. ‘Qué bueno. Bárbaro’, le dije yo. Y después me empezó a explicar las razones de su decisión y yo le dije: ‘Hijo, a mí lo único que me importa es que seas feliz, como puedas. Nada más”, cerró el tema Alberto, sobre la manera en que su hijo le dijo que utilizaría la ley que él promulgó para cambiar el género en su DNI.