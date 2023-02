Las imágenes creadas con inteligencia artificial pierden los derechos de autor en EEUU

Las imágenes de una novela gráfica creadas con el sistema de inteligencia artificial (IA) Midjourney no deberían estar protegidas por derechos de autor, según una carta de la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos publicada por Reuters.

La autora de "Zarya of the Dawn", Kristina Kashtanova, tiene los derechos de autor de las partes del libro que escribió y arregló, pero no de las imágenes que creó usando Midjourney, dijo la oficina en su carta, fechada el martes.

La decisión es una de las primeras de un tribunal o agencia estadounidense sobre el alcance de la protección de los derechos de autor de obras creadas con IA, y se conoce en el contexto del meteórico ascenso de programas de IA generativa como Midjourney, Dall-E y ChatGPT.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La Oficina de Derechos de Autor dijo en su carta que reeditaría su registro de "Zarya of the Dawn" para omitir las imágenes que "no son producto de la autoría humana".

Midjourney no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. La Oficina de Derechos de Autor no hizo comentarios sobre la decisión.

Con información de Reuters