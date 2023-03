House of the Dragon

House of the Dragon temporada 2: fecha de estreno y video del tráiler de la serie de HBO

La precuela de la famosa serie Game of Thrones tiene asegurada una segunda temporada. Pero su salida puede demorarse un tiempo más todavía. Te contamos todo lo que sabemos en esta nota.

House of the dragon, temporada 2, cuando se estrena?

Los fanáticos de House of the Dragon tendrán que armarse de paciencia para ver la nueva temporada de la exitosa precuela de Game of Thrones. La serie, que es una precuela de Game of Thrones, irrumpió en la pantalla de HBO y su servicio de streaming HBO Max el año pasado. La historia recibió grandes elogios y dejó a los fanáticos ansiosos por más de esta adaptación del libro Fire & Blood de George R.R. Martin. La buena noticia es que se ha anunciado recientemente una posible fecha de lanzamiento de la segunda temporada, y en este artículo te contamos todo sobre ello.

¿De qué trata House of the Dragon?

Situada cientos años de antes de Game of Thrones, en la primera temporada vimos se nos presenta al rey de Westeros, Viserys I Targaryen, quien esperaba con ansias la llegada de su nuevo heredero. Desafortunadamente, surgieron complicaciones en el parto que derivaron en la trágica muerte tanto del bebé como de su esposa, Aemma. Ante esta situación, el rey tomó la decisión de nombrar a su hija, Rhaenyra, como su heredera, quien ese momento tenía apenas 12 años.

Pero esta decisión no fue ni fácil ni gratuita. Por un lado, debió desterrar a su hermano Daemon, quien ya había demostrado su ambición por tomar el poder y recuperar su lugar en la línea de sucesión. También, la decisión del rey generó controversia en una parte del reino que no está de acuerdo con la designación de una mujer como heredera. Así, la sucesión del trono de hierro y las internas dentro de la familia real y sus aliados se convierten en el hilo conductor de la trama.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de House of the Dragon?

Rhaenyra y Daemon en House of the Dragon

HBO anunció formalmente que habría segunda temporada de House of the Dragon ni bien terminó el primer capítulo de la serie. Sin embargo, desde ese momento el misterio se centra en torno a la fecha. Finalmente, Casey Bloys, el CEO de contenidos de HBO, reveló que la segunda temporada se estrenará entre junio y septiembre de 2024.

Aunque aún no se han dado a conocer muchos detalles sobre la producción, se sabe que la grabación de la próxima temporada comenzará en marzo de este año en un set de grabación en Londres y que también habrá locaciones en España. Además, se ha confirmado que el director inglés-argentino Miguel Sapochnik no continuará trabajando en la saga y que Ryan Condal será el único responsable de la serie. El propio Condal ha adelantado que la trama se expandirá a nuevos escenarios del universo de Game of Thrones, ofreciendo a los espectadores una experiencia aún más emocionante e intrigante.