Hot Sale 2022: los mejores memes de Twitter

El Hot Sale estará disponible entre el 30 de mayo y el 1 de junio. Esta edición cuenta con más de 1000 empresas adheridas.

La llegada del Hot Sale acarreó un sinfín de publicaciones sobre el tema en las redes sociales y entre ellas se destacaron los infaltables memes. Se trata de una campaña de ofertas y descuentos para hacer compras online organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico que se dará desde el 30 de mayo hasta el 1 de junio.

El ente que lo promueve define al Hot Sale como una acción que reúne a las principales tiendas online de la Argentina que ofrecen promociones y descuentos exclusivos en sus productos y servicios durante tres días. "Desde 2014, esta acción es impulsada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico y participan las empresas socias con el fin de promover el canal online", enuncian desde CACE.

Más de 1000 empresas forman parte de la novena edición de esta movida y el público puede encontrar productos y servicios de todos los rubros: Electro y Tecno; Viajes; Muebles, Hogar y Deco; Indumentaria y Calzado; Deportes y Fitness; Alimentos y Bebidas; Cosmética y Belleza; Automotriz; Bebés y Niños; Emprendedores; Servicios y varios. Esta edición creció en comparación con la del 2021, en la que se adhirieron 954 empresas.

Los memes del Hot Sale

No hay evento social que no sea motiva de una catarata de memes en Twitter y el Hot Sale no fue la excepción. Aquí, una selección de publicaciones graciosas y sarcásticas virales referidas a esta campaña de ofertas y descuentos online.