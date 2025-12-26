Horóscopo de Libra en 2026: predicciones y cómo le irá al signo

El horóscopo 2026 para Libra anticipa un año de grandes definiciones en el plano personal y vincular. La clave estará en revisar acuerdos, reafirmar la identidad y reequilibrar la energía entre lo que se da y lo que se recibe.

Horóscopo para libra en 2026: revisar vínculos y asumir responsabilidad emocional

Según el análisis de la astróloga y tarotista Lourdes Ferro, en diálogo con Clarín, el nuevo año propone para Libra un proceso de mayor conciencia emocional, especialmente en todo lo que implique relaciones, asociaciones y decisiones compartidas.

Los tránsitos que activan Aries funcionan como un llamado a mirarse a través del otro. Para Libra, esto se traduce en preguntas profundas sobre la identidad personal y el modo en que se establecen los lazos.

Libra tendrá un llamado a mirarse a través del otro y revisar vínculos emocionales

Neptuno y Saturno en ese signo enfrentado obligan a dejar atrás idealizaciones y a asumir responsabilidades emocionales. Cada vínculo -de pareja, en el trabajo, o social- se convierte en una instancia de aprendizaje sobre límites, expectativas y equilibrio interno.

Durante los primeros meses del año, la atención estará puesta en ordenar relaciones: clarificar acuerdos, decir lo que se necesita y detectar desequilibrios en la entrega afectiva.

En el trabajo, Júpiter en Cáncer abre un escenario favorable para avanzar en proyectos que requieran cooperación, diálogo y sensibilidad. Libra puede encontrar oportunidades de crecimiento en espacios donde la negociación y el trabajo en equipo sean claves.

Mientras que el ingreso de Urano en Géminis trae cambios de mirada, ideas nuevas y aprendizajes inesperados. Este tránsito amplía la forma de pensar, habilita otros puntos de vista y ayuda a romper con esquemas rígidos a la hora de vincularse o tomar decisiones.

De junio a diciembre 2026: introspección profunda para Libra

En la segunda mitad del año, la retrogradación de Saturno y Neptuno en Aries activa una etapa de introspección profunda. Las dinámicas de pareja, sociedad o colaboración entran en revisión, pero no con una energía de ruptura, sino de comprensión. Este proceso invita a preguntarse:

Cómo se distribuye el poder emocional en los vínculos

Qué acuerdos necesitan actualizarse

Qué partes de la identidad quedaron ocultas detrás del deseo constante de armonía

En la segunda mitad del 2026 libra tendrá una introspección profunda y de mayor compresión del otro

Según la astróloga, este período habilita una reconfiguración del equilibrio interno y una mayor conciencia de los propios límites afectivos.

La palabra guía de Libra en 2026

Hacia el cierre del año, Lourdes Ferro define la palabra clave para Libra como compromiso. La gran lección del 2026 será aprender a sostener vínculos sin perder el propio centro. La frase que resume la energía anual es clara: “El amor no pide entrega total, pide presencia y escucha sincera".