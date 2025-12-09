Año Nuevo Chino 2026: qué animal soy y predicciones para este año

El 2026 estará regido por el Caballo de Fuego, un signo asociado al dinamismo, el movimiento y los comienzos transformadores

El Año Nuevo Chino marcará en 2026 el inicio de una etapa regida por el Caballo de Fuego, dentro de una tradición que combina astrología, cultura y ciclos lunares. Esta celebración del Año Nuevo renueva energías y proyecta tendencias según cada signo, cuyos rasgos y predicciones cobran especial relevancia en este cambio de ciclo.

El 17 de febrero de 2026 finalizará la etapa de la Serpiente de Madera y comenzará oficialmente un período asociado al dinamismo, la creatividad y el impulso. La astrología oriental identifica a cada persona con uno de los doce animales del zodíaco, determinados por el año de nacimiento. A continuación, se detallan las características de cada signo y las predicciones destacadas para este nuevo ciclo.

Rata

El año abre una fase de renovación interna y externa. Situaciones estancadas recuperan fluidez y surgen oportunidades profesionales más claras. La organización emocional permite tomar decisiones desde mayor libertad.

Nacidos en: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

Búfalo

El 2026 impulsa a dejar atrás exigencias excesivas. Los vínculos se consolidan como soporte fundamental y se fortalecen las bases internas. La estabilidad surge de un proceso de ordenamiento emocional.

Nacidos en: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

Tigre

La claridad comienza a predominar tras etapas intensas. Se activan proyectos, decisiones estratégicas y una creatividad renovada que orienta hacia un rumbo más definido.

Nacidos en: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

Conejo

El 2026 favorece la sanación emocional y la comprensión profunda de viejas heridas familiares. Se construyen vínculos más auténticos y se consolidan avances laborales sostenidos.

Nacidos en: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.

Dragón

La expansión es el eje del año. Se potencian liderazgo, decisiones influyentes y logros destacados, siempre que exista un equilibrio entre ambición y bienestar personal.

Nacidos en: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

Serpiente

Se abre un período de introspección y depuración. Es un año propicio para estudios, terapias y procesos espirituales. En el plano profesional, los cambios son beneficiosos si se deja atrás lo que ya no aporta paz.

Nacidos en: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

Caballo

El ciclo del Caballo de Fuego impulsa movimientos concretos: viajes, mudanzas o nuevas rutinas. La vitalidad se incrementa, las relaciones se vuelven más maduras y la economía mejora con proyectos emergentes.

Nacidos en: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

Cabra

El 2026 aporta orden, estabilidad y construcción a largo plazo. Se fortalecen proyectos, vínculos y bases materiales. Surge una mayor confianza interna que influye en todo tipo de decisiones.

Nacidos en: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.

Con el cierre del ciclo de la Serpiente de Madera, el Año Nuevo Chino dará paso a una etapa de impulso creativo y decisiones clave.

Mono

La creatividad alcanza un punto alto. Se presentan ideas innovadoras, conexiones clave y oportunidades inesperadas. El desafío principal es mantener el enfoque para lograr resultados sólidos.

Nacidos en: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.

Gallo

El 2026 representa un período de cosecha. Se manifiestan frutos de esfuerzos previos, con reconocimiento profesional y claridad emocional. La seguridad interna crece de forma sostenida.

Nacidos en: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.

Perro

El año trae alivio emocional y estabilidad creciente. Se recuperan confianza y alegría, mientras que en el plano material se afianzan los recursos. El aprendizaje central es dejar de condicionarse por miradas externas.

Nacidos en: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.

Chancho

La energía del 2026 favorece la expansión, la abundancia y el bienestar integral. Se renueva el impulso vital y se consolidan mejoras económicas y familiares. Es un ciclo favorable para nuevos comienzos.

Nacidos en: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.