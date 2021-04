Horacio Cabak se cruzó a puro insulto con un periodista a través de Twitter

Horacio Cabak todavía se encuentra internado recuperándose de una neumonía bilateral que le produjo el COVID, pero eso no le quita tiempo para insultar y pelearse con otros usuarios de Twitter. En esta ocasión, el conductor de La Jaula de la Moda se cruzó con el periodista Dante López Foresi a través de la red social del pajarito. Luego de lanzarse una catarata de insultos, Foresi invitó a Cabak a encontrarse "cara a cara", a lo que el panelista de Polémica en el Bar contestó: "Foresi prefiero meterme un sorete en la boca antes de darte la chance de que siquiera me mires a los ojos".

La pandemia y el encierro, sumado a una grieta que no parece tener una intención pronta de cerrarse, tienen a los ánimos de algunos personajes bastante exaltados. Uno de los que parecen estar algo agitados es Horacio Cabak que ante una publicación del periodista Dante López Foresi, a la que consideró persecutoria, se descargó con una serie de insultos. El posteo original de Foresi apuntaba a la fotografía que se tomó una pilota de Aerolíneas Argentinas que viajó a Rusia en busca de vacunas Sputnik V.

Esta publicación no pareció gustarle a Cabak que, sin arrobar a Foresi, cerró su apreciación de forma violenta en mayúsculas: "Gente de mierda. Hijos de puta". El periodista, director del portal Agencia El Vigía, se hizo eco de los comentarios de Cabak, lo confrontó por no arrobarlo, lo calificó de "cagón" y lo invitó a encontrarse para que le dijera "eso mismo en la cara". "No te arrobé porque me pareces una mierda deplorable e insignificante", respondió el ex conductor de Informados de todo.

López Foresi no se quedó atrás y volvió a enfrentar a Cabak: "Decime por privado dónde estás y voy para que debatamos. Cagón sorete, tilingo de cuarta. Estas cosas se arreglan como hombres. Demostrame que los sos. Basta de dulzura. Te quiero cara a cara, pedacito de basura". Ante la falta de respuesta del conductor de La Jaula de la Moda, Foresi aseguró que Cabak se "esconde como una laucha" y lo calificó de "cobarde como todo macrista".

"Foresi prefiero meterme un sorete en la boca antes de darte la chance de que siquiera me mires a los ojos", cerró Cabak su violento y agraviante intercambio con López Foresi, que recibió mucha repercusión a favor de uno y del otro. Mientras el periodista macrista se recupera del delicado cuadro de salud por el coronavirus, Ángel de Brito confirmó que Cabak será el nuevo conductor del programa de Mauro Viale en América TV, tras el reciente fallecimiento del reconocido periodista.