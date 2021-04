Ángel de Brito reveló situaciones íntimas de la relación entre el conductor y su ex esposa, Verónica Soldato.

En el aire de Los Ángeles de la Mañana (LAM), el conductor Ángel de Brito dio nuevos detalles de la separación de Horacio Cabak y su ex esposa, Verónica Soldato. El periodista de espectáculos reveló infidencias que fueron contadas por la propia protagonista, quien ya no convive en el mismo techo con el panelista de Polémica en el Bar.

Según los dichos de Ángel de Brito, la ex esposa de Horacio Cabak habría sufrido un maltrato interno en la pareja que luego decantó en el conocimiento de las infidelidades: "Siente que a partir de que Cabak tomó este rol más predominante, se volvió un personaje más importante por su faceta política, por los tuits, y la participación en América, en los programas, en Polémica, ella siente que él cambió de actitudes en su movimiento interno de la pareja".

"Le empezaba a buscar pelea por cualquier cosa, ella sintió una distancia. Una de las infidelidades es con una famosa, muy famosa. Podríamos hacer cinco programas. Ella cree que el cambio en la pareja se dio a partir de esto", agregó Ángel de Brito, quien también resaltó la molestia de Soldato en un contexto tan difícil como lo es el de la pandemia en el país: "Si el tuvo relaciones con otras mujeres, obviamente podría haberse contagiado ahi y llevarlo a la casa".

Horacio Cabak llamó por teléfono a Ángel de Brito: "No me desmintió nada"

Consultado por una de sus panelistas, Ángel de Brito aseguró: “Horacio me llamó ayer a la tarde. Nos conocemos hace veinte años. No había visto el programa de ayer. Él estaba en la radio, me dijo que había visto los portales, lo que estuvieron contando y no me hizo ninguna puntualización, ni crítica de lo que habíamos dicho, ni me desmintió nada. No intentó ir por ahí”

“Me preguntó si había hablado con Verónica y qué le había dicho. Le conté lo mismo que dije al aire, no le conté toda la conversación que tuve con su exmujer. Nunca me desmintió nada y repitió lo mismo que dijo en Polémica en el bar, que creía que esto iba a repercutir en su familia y en sus hijos, obviamente y en el nivel de exposición”, agregó el periodista.

En tanto, Ángel de Brito resaltó que no es amigo de Verónica Soldato aunque de igual forma preservará lo máximo posible su intimidad y la de Horacio Cabak: “Yo a la mujer de Cabak no la conozco, nunca la vi en mi vida. Él no intentó frenarme, ni nada de eso. Tengo 200 audios, pero no los voy a pasar”.