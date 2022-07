Angelina Jolie filma una película con un reconocido actor argentino

La reconocida actriz estadounidense tiene un nuevo proyecto como directora. Se trata de la película "Without Blood", que contará con la participación de un actor argentino.

Angelina Jolie está encarando un nuevo proyecto: la reconocida actriz y modelo estadounidense será directora de la película "Without Blood", basada en el libro homónimo escrito por Alessandro Baricco y ambientado en el centro sur de Italia. Según trascendió en las últimas horas, el filme contará con la participación del actor argentino, Juan Minujín.

Así lo reveló Ángel de Brito en LAM. Mediante un enigmático confirmó que Minujín formará parte del elenco, aunque sin ser protagonista. "Es un actor muy importante que está filmando con Angelina Jolie en Roma. Es un elenco importante, él no va a ser el coprotagonista pero tiene un papel que es bastante. No puede decir nada", sostuvo De Brito.



Todo parece indicar que la información del periodista de espectáculos es cierta. "Without Blood" se está grabando en Roma y, hace una semana, Minujín compartió un posteo en su cuenta oficial de Instagram desde la capital de Italia diciendo que no puede contar de qué se trata el proyecto en el que está trabajando.

¡Tan feliz con esta nueva aventura de filmar una película acá! No puedo estar más agradecido con esta profesión que me ha llevado y me lleva a recorrer tantos lugares y experiencias nuevas. Cuando pueda contar más del proyecto les cuento, es hermoso!", expresó el actor argentino, quien viene de participar del éxito de "Los dos Papas", película de Fernando Meirelles para Netflix donde interpretó al joven Jorge Bergoglio

No es la primera vez que Minujín comparte elenco con artistas de Hollywood: en 2014 tuvo su participación en la película "Focus" en donde mantuvo diálogo con Will Smith en una de las escenas. En aquella oportunidad, el actor contó que se presentó al casting que habían organizado los directores y quedó seleccionado. “Will me sorprendió. Es muy generoso, llano. Se generó muy buena química, entonces los directores nos propusieron que improvisáramos. Desde ahí, el 80 por ciento fue así”, relató en ese momento.

Juan Minujín y Will Smith en "Focus".

Qué se sabe de Without Blood, la película que une a Angelina y a Juan Minujín

Por ahora no se han dado a conocer muchos detalles sobre "Without Blood", la quinta película dirigida por Angelina Jolie. Según trascendió, es una historia de venganza, guerra, violencia, dolor y trauma, y el libro tiene algunas pistas para saber de qué trata. El filme se encuentra en las primeras etapas de producción por lo que se espera que llegue a los cines en 2023 o, inclusive, 2024.

"Estoy honrada por estar en Italia para llevar todo este material tan especial a la pantalla y que Alessandro Baricco me haya confiado la adaptación de su novela, que tiene una forma poética y emotiva de ver a la guerra y las preguntas que postula acerca de lo que buscamos luego de un trauma, una pérdida o una injusticia", dijo Jolie sobre su nuevo proyecto.

El sitio Deadline informó que la película comenzó la fotografía inicial en el sur de Italia y Roma, ya que esas son las locaciones donde ocurre la trama del libro. Con respecto al reparto, solo se sabe que Salma Hayek y Demián Bichir serán los protagonistas de esta historia.

"Ser dirigida por Angelina es un sueño hecho realidad. Soy fan de su trabajo como cineasta desde hace muchos años. ¡Y como si fuera poco también tengo la suerte de trabajar con dos grandes amigos, Angelina y Demián Bichir", expresó Hayek para confirmar la noticia.