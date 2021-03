Hernán Drago, una de las estrellas que forman parte del programa Bienvenidos a Bordo -conducido por Guido Kaczka- debió afrontar varias horas de absoluta angustia. Es que, mientras estaba teniendo una reunión de trabajo en un bar de Palermo, un auto protagonizó un impactante accidente y chocó a su camioneta.

De acuerdo a lo que Drago le comentó a Primicias Ya, se encuentra bien, aunque admitió que se llevó un gran susto cuando recibió la noticia: "Estaba en una reunión de trabajo y me avisó por teléfono un periodista que conoció mi camioneta, porque yo grabo acá a una cuadra. Me avisó que había una camioneta que acababa de volcar y le pegó a mi camioneta. Terminó volcada esa camioneta con las cuatro ruedas para arriba. Tuvieron que venir los bomberos y la policía".

"Del empujonazo que le pegó mi camioneta terminó arriba de la vereda. Yo estoy bien porque no estaba en la camioneta, estoy embroncado por la situación pero no pasó nada más que eso", añadió, denotando angustia por lo ocurrido en las últimas horas.

De todas maneras, Hernán Drago comprendió que se trató de un accidente y que el clima no colaboró en absoluto: "Es un día de lluvia, él dijo que quiso esquivar algo, que le patinó la camioneta y así sucedió".

Hernán Drago se encuentra saliendo con Celeste Muriega:

A través de la pantalla de América TV, Celeste Muriega dio detalles de cómo es su relación con Hernán Drago, famoso que participa de Bienvenidos a Bordo, por El Trece: "Se fue dando que de a poco fuimos teniendo buena onda, charlando cada vez más en los cortes. Había bastante afinidad".

"Nos empezamos a cruzar en el programa el año pasado. Lo que sí empezó a pasar durante el verano, es que yo no tenía el auto porque lo dejaba en Carlos Paz, y cuando venía para acá él se ofrecía a llevarme a casa". Si bien no quiso dar mucha más información sobre su relación, comentó cómo se toma el hecho de ir conociendo a Drago: "Me gusta compartir un mate, un momento que está buenísimo, y sobre todo dejar que fluya".