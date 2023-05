HBO Max: las 10 series más vistas del momento para disfrutar

El catálogo de series disponibles en plataformas de streaming es cada vez más amplio, y HBO Max no se queda atrás. Con el objetivo de destacarse en el mercado, HBO Max comparte un ranking de las series más vistas en tiempo real. A continuación, te presentamos las 10 series más populares que tienen a todo el público español enganchado a sus dispositivos.

Esta serie, creada por David E. Kelly, narra la historia real de dos parejas de feligreses en un pequeño pueblo de Texas. Todo cambia cuando una infidelidad lleva a un trágico desenlace.

Basada en el manga original de Nagabe, esta serie financiada a través de Kickstarter ha capturado la atención del público. Ambientada en un mundo dividido en dos reinos, sigue la historia de Shiva, una niña que vive en el reino equivocado y busca a su abuela, desvelando así los misterios ocultos de su existencia.

Esta miniserie de HBO explora el famoso caso Watergate, que llevó a la renuncia del presidente Richard Nixon. Adéntrate en los entresijos del escándalo político que sacudió a Estados Unidos en los años '70.

El regreso de una adolescente desaparecida desencadena una serie de secretos y revelaciones en una realidad llena de misterio y suspenso.

Tras el asesinato de Bruce Wayne, el hijo adoptivo rebelde de Batman forma una alianza inesperada con los hijos de los enemigos del Caballero Oscuro cuando todos son acusados de matar al superhéroe.

Sigue la vida de Alberto Martín Ruiz, un exfutbolista y actual representante de jugadores conocido como "Beto". La serie retrata el equilibrio entre su delirante mundo profesional y su vida personal inestable, con la ayuda de su novia Sonia.

Un asesino a sueldo y aspirante a actor se muda a Los Ángeles y descubre su pasión por la actuación durante una misión, lo que pone en marcha una serie de eventos inesperados.

The Last of Us se consolida como una de las series más elegidas de la plataforma