Precio de HBO en Argentina 2023: cuánto sale la plataforma para ver series y películas

Es una de las plataformas de streaming que presenta contenidos más interesantes y que además es elegida por miles de argentinos. Cuál es el precio mensual.

HBO Max es una plataforma de contenidos digitales que en los últimos tiempos se ha logrado posicionar en los hogares argentinos. Su extenso catálogo con series y películas ha cautivado a sus suscriptores, quienes mensualmente aguardan con paciencia los nuevos títulos que la compañía tiene pensado incorporar. Cuál es el precio que tiene este servicio.

Es importante remarcar que el valor que pagan los suscriptores en la actualidad es mensual y que en este sentido la plataforma no genera ningún tipo de costo por la cancelación de sus servicios en cualquier momento. Teniendo en cuenta esta situación el valor que tiene en la actualidad es de 1.216,26 pesos con impuestos incluidos. Este plan es bastante atractivo ya que se puede apreciar contenido 4K y hasta tres pantallas en simultáneo.

Los contenidos más apreciados por los usuarios de HBO Max están relacionados con las siguientes imperdibles producciones: Los Soprano, The Last of Us, Game of Thrones, La casa del dragón, Succession, The Wire, Six Feet Under, Big Little Lies, Chernobyl, Barry, Veep, Curb Your Entusiasm, entre otras. Sin duda, es una plataforma ideal ya que tiene la exclusividad de títulos como Harry Potter, El señor de los anillos, Mi villano favorito, Rápido y furioso, El conjuro y DC. En los próximos meses, al extenso catálogo se agregará contenido imperdible de Discovery.

Cuáles impuestos se aplican en Argentina para las plataformas y servicios digitales

Debido a determinaciones del Gobierno nacional, se deberá aplicar los siguientes impuestos a los diferentes planes que hacer parte de algunas plataformas de streaming. La excepción a esta decisión la mantienen Disney+, Star+, Qubit y Paramount, aplicaciones que facturan su monto final en pesos argentinos.

Impuesto relacionado con el valor agregado (IVA) y que equivale al 21%.

Impuesto vinculado con las transacciones virtuales (PAIS) y que corresponde al 8%.

Impuesto por la resolución 5.232/2022 del 45% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales.

a cuenta de Ganancias y Bienes Personales. Un total: 74% de impuestos adicionales destinado a los servicios digitales.

Es importante tener presente que aquellas personas que no estén alcanzadas por el impuesto a las Ganancias y tampoco por Bienes Personales deben consultarlo directamente en la AFIP, a través de un aplicativo con la intención de conocer si les corresponde solicitar en sus casos la devolución del 45% que se vincula directamente con su cuenta.