Está en el TOP 10 la historia y se puede ver en HBO Max: la serie que es un éxito mundial

Buena parte del público suele coincidir en que esta producción forma parte del top 10 de las mejores series en la historia. Cuál es el atrapante título que puede verse en HBO Max.

HBO Max quiere competir muy fuerte en el mercado de las plataformas de streaming y para sus suscriptores tiene una envidiable propuesta que seguramente cautivará a diferentes personas. No solamente la crítica la suele mencionar como una de las mejores series de toda la historia sino que el público también lo ha hecho a lo largo de los últimos años. Cuál es la producción que será siempre recordada.

Se trata nada más y nada menos que de Los Soprano, un drama criminal que usa diferentes elementos de la comedia para atraer a su público. Esta producción fue un éxito desde el comienzo y durante su recorrido ha recibido premios y reconocimiento que avalan la importancia que ha tenido en la pantalla chica.

“Crónica de la vida cotidiana y de las aventuras personales y profesionales de una familia mafiosa que vive en Nueva Jersey. Son gentes sencillas, pero implacables en sus ritos y tradiciones. La trama se basa en las confidencias del 'capo' Tony Soprano (James Gandolfini) a su psicoanalista, la doctora Melfi (Lorraine Bracco)”, son los detalles remarcados por la sinopsis oficial. El reconocido portal especializado en series y películas IMDB valoró muy positivamente esta propuesta, ubicándola dentro de las 10 posiciones del ranking de las mejores series.

Qué dijo la crítica de la serie Los Soprano, la producción que está disponible en HBO Max

"Los Soprano revolucionó la historia de la televisión con una historia que delataba la fascinación social por la mafia. Una serie a la altura de los grandes clásicos de la cultura estadounidense", sostuvo el reconocido diario El País. Rolling Stone, por su lado, también le otorgó una llamativa calificación: "Cambió el mundo. Chase demostró cuánta ambición narrativa se podía aportar a la televisión".

“El mejor drama televisivo de todos los tiempos. Mezcló un realismo sin precedentes con un surrealismo igualmente inusual”, fue la respuesta del importante medio The Guardian respecto a esta serie norteamericana. En la misma sintonía, The New York Times dijo: "Es la más creativa y rica en imaginación. Empieza yendo por terreno antiguo y luego sin embargo sucede algo totalmente nuevo y sorprendente”.

Cuánto dura Los Soprano, que se encuentra disponible en HBO Max

Con un total de 86 episodios, la serie tiene una extensión de seis temporadas.

Quiénes integran el elenco de Los Soprano

