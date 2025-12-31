Guillermo Francella habló por primera vez luego de la polémica por su última película.

La película Homo Argentum, protagonizada por Guillermo Francella y dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, fue una de las producciones argentinas más comentadas del año. Con una propuesta basada en la sátira social y el humor incómodo, el film generó un fuerte debate desde su estreno, con críticas divididas y reacciones intensas del público.

En ese contexto, Francella decidió hablar públicamente sobre la controversia y lo hizo en Puro Show (El Trece), donde respondió sin rodeos a las opiniones que circularon en torno a la película. “Ahora se estrenó Homo Argentum en España, con un gran éxito”, comenzó señalando el actor, marcando una diferencia clara entre la recepción internacional y la local.

A partir de ese comentario, el periodista le consultó si consideraba que el público argentino había interpretado la película de manera distinta al español, teniendo en cuenta las críticas que surgieron tras el estreno. Lejos de esquivar el tema, Francella fue contundente: “No, al contrario. La gente quedó totalmente azorada”.

El actor profundizó su postura al recordar lo que ocurrió en la avant-première del film, donde estuvieron presentes actores, directores, productores y autores. “Más que las críticas, en la avant-première, salían todos los actores, directores, productores, autores. Nadie entendió nada, como que era una sátira”, explicó. Sobre ese punto, Francella cerró con una reflexión que resume su mirada sobre la polémica: “¿Por qué pasó eso? Bueno, dijimos, ya sabemos por qué”.

De qué se trata Homo Argentum, la película de Guillermo Francella que generó polémica

Homo Argentum es una película argentina de sátira social dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat. El film está compuesto por 16 historias cortas e independientes, todas protagonizadas por Guillermo Francella, quien encarna una amplia galería de personajes. A través del humor, la ironía y situaciones exageradas, la película propone un retrato crítico del argentino promedio, abordando temas como el oportunismo, la doble moral, las contradicciones sociales y la manera de enfrentar el caos cotidiano.