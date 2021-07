Guillermina Valdés fue afectada por la pandemia: "Ansiedad y angustia"

La empresaria dejó en claro que la llegada del coronavirus le generó angustia e hizo un análisis sobre sus consecuencias a nivel social.

La actriz Guillermina Valdés habló de cómo vive su presente a nivel laboral y personal en una reciente entrevista, tras volver al jurado de Showmatch como reemplazo de Pampita. Además, la pareja de Marcelo Tinelli se refirió a cómo el advenimiento de la pandemia afectó su estado anímico y el de las personas de su entorno. Por otro lado, aseguró que considera que ningún país ni persona estaba preparada para recibir, de manera tan abrupta, al coronavirus.

“La pandemia es una situación social que, como en varios países, vino a empeorar la realidad de la gente y la fragilidad. Aparecieron más miedos, más ansiedad, angustias y la verdad es que es muy difícil muchas veces estar bien cuando tu alrededor no lo está”, expresó la celebridad, en diálogo con Ciudad Magazine, en referencia a la tristeza causada por su empatía con quienes se vieron afectados por el virus y continuó: “Muchas veces las cosas empeoran o hay más injusticias en general, por eso la pandemia trajo algo muy crudo a la sociedad y uno como ciudadano siempre de algún u otro lugar está afectado. Hay gente que perdió seres queridos”.

Más tarde, la ex de Sebastián Ortega hizo alusión a las dinámicas decisiones que los líderes del mundo debieron tomar por el rápido avance del virus: “¿Cuál es la mejor forma de afrontar la pandemia? No está el librito y cómo se hace, cómo se vive ese hecho, los médicos poniendo el cuerpo y dando su vida para salvar otra gente o eligiendo por momentos a quién darle o no un respirador”.

A modo de remate, Valdés hizo hincapié en aquellos que fueron directamente afectados por la pandemia y mostró respeto ante esas personas: “Si tengo que resumirlo en algo corto o breve no puedo; a la vez hay que empatizar mucho con gente que ha estado en un lugar mucho más difícil que uno. Hay que ser consciente, sobre todo aprender y tratar de ayudar desde el lugar en el que uno esté”.

Volvió al ruedo

Guillermina Valdés, en el mismo reportaje, también se refirió a su regreso a La Academia, con motivo del nacimiento de la quinta hija de Pampita. “Como jurado voy como espectadora, como fui la vez anterior, que estuvo bueno. Obviamente, no tengo la mirada de toda la gente porque es muy difícil, porque es muy subjetivo lo que uno dice cuando lo dice”, lanzó sobre cómo se toma su reemplazo y siguió: “Pero me gusta ir desde ese lugar, con una mirada limpia y tratar de ser justa u objetiva dentro de mi subjetividad, tratando de ver cada cuestión o persona desde su historia, carrera, formación y juzgarlo desde ahí”.